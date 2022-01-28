Гороскоп на 29 января 2022 года для всех знаков Зодиака

28 января 2022 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 29 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 29 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Астрологи подготовили гороскоп на 29.01. 2022!

Узнайте свой гороскоп на 29 января 2022 года, субботу.

Знак месяца — Водолей.     

Гороскоп Овен. Не самый лучший день для разговоров с любимым человеком. 

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Гороскоп Телец. Велика вероятность события, которое станет определяющим на долгое время.

Гороскоп Близнецы. Любое событие требует тщательного анализа для построения правильных выводов.

Гороскоп Рак. Доверяйте не разуму, а прежде всего своему сердцу. 

Гороскоп Лев. Нестабильное эмоциональное состояние может спровоцировать ссору с близкими. 

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Гороскоп Дева. Не забывайте мечтать, даже если речь идет о работе. Амбициозные планы начинаются в вашей голове. 

Гороскоп Весы. Постарайтесь свободное время провести дома, отдохнув как следует. 

Гороскоп Скорпион. Раздал с любимым человеком может серьезно ухудшить ваше настроение. 

Гороскоп Стрелец. Возможно, придется львиную долю времени посвятить наведению порядка в личном пространстве. 

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Гороскоп Козерог.  Непрошенные советы, данные сегодня людям, могут обернуться против вас самих. Поэтому помалкивайте. 

Гороскоп Водолей.  День для профессиональных свершений точно не подходит, сделайте паузу. 

Гороскоп Рыбы. Спокойствие позволит вам провести день с хорошим настроением.

Напомним, 

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