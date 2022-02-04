Павел Глоба: весна принесет проблемы трем знакам Зодиака
Прогноз Павла Глобы на март!
Павел Глоба составил гороскоп на март 2022 года. По его словам, этот период может принести различные неудачи трем знакам Зодиака.
Освободившееся время посвятите отдыху, встречам с друзьями и времяпровождению, которым вы наслаждаетесь!
Лев, к сожалению, по словам Глобы, в марте вам придется справляться со многими проблемами. Здоровье может ухудшиться, а из-за нервов и разлады в семье дадут о себе знать. Астролог советует вам контролировать эмоции, не реагировать на провокации.
Вскоре буря в стакане сойдет на нет, вы ощутите умиротворение.
Напомним,