Павел Глоба: весна принесет проблемы трем знакам Зодиака

Прогноз Павла Глобы на март!

Павел Глоба составил гороскоп на март 2022 года. По его словам, этот период может принести различные неудачи трем знакам Зодиака.

Близнецы, ничего страшного не произойдет, но последствия хронического переутомления и длительного стресса точно дадут о себе знать. Из-за приступа апатии вам может показаться, что все усилия были зря. Главное, не опускать руки, а поставить проект на стоп.

Освободившееся время посвятите отдыху, встречам с друзьями и времяпровождению, которым вы наслаждаетесь!

Лев, к сожалению, по словам Глобы, в марте вам придется справляться со многими проблемами. Здоровье может ухудшиться, а из-за нервов и разлады в семье дадут о себе знать. Астролог советует вам контролировать эмоции, не реагировать на провокации.

Вскоре буря в стакане сойдет на нет, вы ощутите умиротворение.

Дева, ваши неприятности будут касаться недопонимания как с близкими, так и с коллегами. Вмешаться в напряженные отношения могут и недоброжелатели. Следите за своей репутацией, не срывайтесь на публике. Глоба советуем вам сократить общение с незнакомцами.

Напомним,