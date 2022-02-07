Павел Глоба: гороскоп предрек кардинальные изменения трем знакам Зодиака
Звезды помогут подготовиться к жизненным изменениям, которые все-таки настигнут трех представителей зодиакального круга.
Павел Глоба составил гороскоп на период с 7 по 14 февраля и выделил знаки Зодиака, которые должны быть готовы к существенным переменам.
Не советует астролог рисковать, скорее всего, любое предложение, которое поразит вас своей выгодной, окажется мошенничеством и обманом.
Скорпион, проблемы зацепят многие сферы вашей жизни, но они будут неоднородными. Что-то вас обрадует, что-то, возможно, огорчит.
Но Павел Глоба не рекомендует концентрироваться на негативе, любые неприятности будут временными. Если вы настроитесь на позитив и отвергнете плохое настроение, то гораздо быстрее сможете вернуть и улучшить свои позиции.
Они помогут вам в будущем работать без острых углов.
Напомним,