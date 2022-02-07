Павел Глоба: гороскоп предрек кардинальные изменения трем знакам Зодиака

7 февраля 2022 19:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Павел Глоба: гороскоп предрек кардинальные изменения трем знакам Зодиака
Павел Глоба: гороскоп предрек кардинальные изменения трем знакам Зодиака
pixabay.com

Звезды помогут подготовиться к жизненным изменениям, которые все-таки настигнут трех представителей зодиакального круга.

Павел Глоба составил гороскоп на период с 7 по 14 февраля и выделил знаки Зодиака, которые должны быть готовы к существенным переменам.  

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Рак, Павел Глоба считает, что вам  не следует на этой неделе безаговорочно доверять незнакомцам. Если возникают какие-то жизненные проблемы или нужно принять сложное решение, обязательно советуйтесь с людьми, которые вам близки. 

Не советует астролог рисковать, скорее всего, любое предложение, которое поразит вас своей выгодной, окажется мошенничеством и обманом. 

Скорпион, проблемы зацепят многие сферы вашей жизни, но они будут неоднородными. Что-то вас обрадует, что-то, возможно, огорчит.

Но Павел Глоба не рекомендует концентрироваться на негативе, любые неприятности будут временными. Если вы настроитесь на позитив и отвергнете плохое настроение, то гораздо быстрее сможете вернуть и улучшить свои позиции. 

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Рыбы, если вы находились в ожидании долгожданного предложения от партнера, то можете ликовать. Глоба считает, что оно состоится уже на этой неделе. Что касается работы, то придется свою деятельность оценить критическим взглядом, внести определенныве изменения.

Они помогут вам в будущем работать без острых углов. 

Напомним, 

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