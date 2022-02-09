Налетит ураган несчастий: Глоба назвал знаки Зодиака, которым придется беречь себя в марте

9 февраля 2022 17:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Налетит ураган несчастий: Глоба назвал знаки Зодиака, которым придется беречь себя в марте
Налетит ураган несчастий: Глоба назвал знаки Зодиака, которым придется беречь себя в марте
pixabay.com

Астролог предупреждает, что март может начать не самым приятным образом для некоторых представителей зодиакального круга.

Павел Глоба составил гороскоп на март 2022, отдельно указав знаки Зодиака, которые могут столкнуться с неприятностями. 

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Водолей, скорее всего, ваши проблемы будут связаны с ранее принятыми решениями, которые оказались ложными. Придется понервничать, но держитесь за близких людей. Не стоит в дополнение к основной проблеме переживать еще о мелочах. 

Лев, ваша черная полоса будет касаться личной жизни, к сожалению, она продолжится в марте. Вы можете столкнуться с предательством, с надобностью решить, простить или проститься навсегда. Зато в марте вы поймете, кто ваш друг, а кто враг. 

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Дева, в марте вы сможете улучшить свое состояние здоровья. Но из-за надобности постоянно и много работать некоторые проблемы могут вернуться. Сложно будет достичь поставленных профессиональных целей. Из-за этого придется пожертвовать временем с семьей. 

Напомним, 

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