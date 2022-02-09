Налетит ураган несчастий: Глоба назвал знаки Зодиака, которым придется беречь себя в марте

Астролог предупреждает, что март может начать не самым приятным образом для некоторых представителей зодиакального круга.

Павел Глоба составил гороскоп на март 2022, отдельно указав знаки Зодиака, которые могут столкнуться с неприятностями.

Водолей, скорее всего, ваши проблемы будут связаны с ранее принятыми решениями, которые оказались ложными. Придется понервничать, но держитесь за близких людей. Не стоит в дополнение к основной проблеме переживать еще о мелочах.

Лев, ваша черная полоса будет касаться личной жизни, к сожалению, она продолжится в марте. Вы можете столкнуться с предательством, с надобностью решить, простить или проститься навсегда. Зато в марте вы поймете, кто ваш друг, а кто враг.

Дева, в марте вы сможете улучшить свое состояние здоровья. Но из-за надобности постоянно и много работать некоторые проблемы могут вернуться. Сложно будет достичь поставленных профессиональных целей. Из-за этого придется пожертвовать временем с семьей.

Напомним,