EDGAR&EMMA: Мы любим вас, хейтеры

Начинающий дуэт армянина Эдгара и украинки с арабо-грузинскими корнями Эммы вышел за рамки привычного звучания и записал первую лирическую песню о своих чувствах —"FOBIA".

В уютном кафе в самом сердце Подола мы встретились с дуэтом EDGAR&EMMA, чтобы поговорить обо всем: музыке, корнях, новом звучании, которое они выбрали для песни. А еще ребята передали привет своим хейтерам и поделились планами на будущее. Как это было, читайте в новом интервью

Эдгар, Эмма, по сравнению с другими звёздами эстрады вас можно причислить к новичкам в сфере шоу-бизнеса. Однако, меньше чем за два года, вам удалось сделать то, чего многим не удавалось за десятки лет. В чем секрет такого стремительного успеха?

Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: модель-трансгендер поделится с ученицами женскими премудростями : Мы просто двигаемся в правильном направлении. Пишем, думая не только об удовлетворении себя, но и предпочтениях наших слушателей. Хоть их с каждым годом становится удивлять все сложнее и сложнее, ведь меняются вкусы, тенденции.

Эдгар: В первом треке, с которого мы «стрельнули», даже не думали о том, чтобы кому-то понравиться. Просто сделали и насладились результатом. А в итоге он собрал миллион просмотров на YouTube. Думаю, все дело в упорстве и желании творить.

Вы говорили во многих интервью, что познакомились на одним из отборов в песенный проект. Вы, Эдгар, тогда начинали сольную карьеру, а Эмма пела вместе с братьями Хамза. Чем вас привлекла Эмма, что вдохновило записаться в паре и отправить песню на радио?

Эдгар: Я по натуре весьма переборчивый человек. Когда мы были на кастинге, я сразу заметил Эмму. Она привлекла в первую очередь качеством вокала, харизмой. Затем, вернувшись в Киев, предложил Эмме записать совместный трек.

Эмма: На тот момент мы плотно пообщались полдня и поняли, что нравимся друг другу как люди, и можем сойтись в творческом плане.

Эдгар: Когда мы записали трек, то к нему потребовалась обложка, чтобы выложить для общего доступа. Я пишу Эмме сообщение — «Приезжай, сделаем фотку в кровати». На то время мы не сильно были знакомы и больше общались через мессенджеры. Но Эмма приехала. Еще и с мамой для безопасности.

Вы довольны дебютной песней «Тебя мало»? Ожидали ли вы такого успеха?

Эдгар: Один только SoundCloud собрал около 300 тысяч просмотров.

Эмма: По сути, эта песня дала нам толчок создать дуэт. До этого мы особо и не думали об этом. Просто хотели записать что-то совместное и двигаться дальше своими дорогами. Увидели реакцию людей и задумались.

Эдгар: В глубине души мы, конечно, надеялись на успех, но никогда не рассчитывали на это.

Эмма: Его до сих пор слушают, пишут положительные отзывы.

3 марта вы выпустили первый лирический трек «FOBIA». Откуда появилась идея песни и писали ли вы ее сами?

Эмма: Все свом песни мы пишем сами. В том числе и эту. Мы всегда делаем все сообща, помогаем и вносим нужные корректировки. Эта песня разделена на две истории: мою и Эдгара. Мы часто говорим об этой особенности в соцсетях. Две части песни кажутся абсолютно разными, но когда их соединяешь воедино, получается необычное, свежее звучание.

Эдгар: Даже в плане мелодики песня разная. Мой куплет и припев в одной тональности, с таким-то звучанием, а куплет Эммы — абсолютная противоположность. Может, вы такого раньше и не слышали. Будем считать это новшеством.

Эмма: Да, в этом плане мы даже боялись такое делать из-за риска для слушателя.

Эдгар: Сейчас Запад работает по выработанной схеме: куплет-припев-куплет. А мы решили сделать так, чтобы человек не уставал слушать одно и тоже.

У вас распределены роли в дуете? Кто-то пишет музыку, кто-то — текст?

Эдгар: Все общее, как уже говорила Эмма. Идея «FOBIA» появилась вообще у меня дома. Я просто спросил у Эммы, что ей хочется записать следующим. Она ответила, что пора делать лирику. Я сорвался и поехал в студию что-то пробовать делать. Она немного напела, надиктовала ритм. Я послушал, предложил свое. Потом мы с ребятами на студии накинули примерно саму схему песни. И все.

Эмма: Да, сама структура песни и слова с музыкой мы написали очень быстро. Но потом еще долгое время шлифовали сам трек. Мы хотели добиться идеального звучания. В какой-то момент даже Эдгар мне уже сказал: «хватит».

Ваша песня примечательная ещё и тем, что в ней вы используете популярный в Армении музыкальный инструмент — дудук. Эдгар, вы были идейным вдохновителем?

Эдгар: Мы родом не из Украины. У Эммы грузинские и арабские корни, у меня — армянские. И вот именно в этой лирической песне нам захотелось добавить нашей души. В Армении дудук называют инструментом «крика души». И я думаю, как раз в этой песне он был уместен на 100%. Тем более когда он настоящий (а не наигранная мелодия на клавишных), то звучание и сама песня раскрываются с абсолютно новой стороны для слушателя. Этим мы хотели подчеркнуть ноту нашего этнического происхождения. Кстати, в песне Джамалы «1944», которая выиграла Евровидение в 2016 году, так же использовали дудук. Дальше вы планируете выпускать песни с подобными колоритными нотками?

Эдгар: Не хочется, чтобы в музыке было чересчур всего. Это не будет тогда так вкусно.

Теперь немного о самой песне. В ней герои поют о любви друг к другу, но невозможности быть вместе. Откуда появились эти слова? Что стало вдохновением?

Эмма: Многие думают, что все любовные песни пишутся на своих переживаниях. И это почти всегда правда. Если почитать текст «FOBIA», то можно найти фразу «ты меня добился, только ты с ней». Конечно, были и такие этапы в жизни, как же без этого. Но это все пережито.

Эдгар: Мы пишем уже постфактум.

Эмма: Ты просто пишешь от души и делишься ей со слушателями.

Эдгар: Да, зритель всегда чувствует, где есть душа. Когда это «трушно», то это «трушно». Я не люблю, к примеру, тексты в песнях, где авторы рассказывают, как они ездят на Бентли и рассыпают деньги налево и направо. А на самом деле, добираются на метро и складывают копейку к копеечке. В «FOBIA» мы решили создать собирательный образ парня и девушки, которые не могут быть вместе из-за каких-то обстоятельств. Я же не из Украины, поэтому знаю много подобных историй, когда людям приходилось прощаться, находясь далеко друг от друга.

А мог ли у этой собирательной истории-песни быть счастливый финал?

Эмма: А кто сказал, что это конец?

Эдгар: У Эммы очень хорошо получается писать лирику, поэтому мы не исключаем того, что продолжение может быть.

Эмма: Почему бы не создать некую трилогию? Такого у нас еще точно никто не делал.

Планируете снимать клип на новинку?

Эдгар: Мы уже почти начали его снимать, но потом из-за загруженного графика с выступлениями пришлось отложить идею. Пока нам все-таки важнее появляться на мероприятиях как приглашенные артисты.

Эмма: Пока мы посмотрим на реакцию слушателя. Если ему все понравится, то так мы будем уверены на 100%, что клипу быть.

В главных ролях будете вы?

Эдгар: Конечно. Знаете, какая у нас есть проблема? Наши песни знают хорошо, а кто их поет — нет. Поэтому визуализация артистов, чтобы слушатель мог сопоставить их с песней, просто обязательна в такой ситуации.

Вы стремитесь к славе? Чтобы люди на улицах подходили, брали автографы?

Эдгар: А кто не хочет? EDGAR&EMMA — это же бренд. Каждый, кто делает свой продукт, хочет, чтобы его узнавали. Чем больше тебя узнают, тем тебе легче отдать музыку людям.

Но с популярностью растет и количество хейтеров. Вы уже сталкивались с ними?

Эмма: Да, каждый день. Так хейтеры — это же круто. Значит, они нас слушают, мы им интересны. Мы вас любим, хейтеры.

Эдгар: В конце концов, мы же не можем всем нравиться.

Эмма: На негатив мы отвечаем только позитивом. А зачем иначе?

Эдгар: Недавно мы получили комментарий «пробили дно». Ну я лайкнул его.

И критика вам не демотивирует?

Эдгар: Абсолютно нет. Как говорил известный человек, мне нужны новые хейтеры, потому что старые стали моими фанатами.

Блиц-опрос

Популярность на Ютуб или на музыкальных каналах?

Эдгар и Эмма: YouTube!

Традиционное звучание или более современное?

Эдгар и Эмма: Более современное.

Петь о любви или любить, но не петь о ней?

Эдгар и Эмма: Петь о любви.

Сколько времени в день вы слушаете музыку?

Эмма: 24/7. Идти пешком по улице я, к примеру, не могу. Эдгар постоянно слушает музыку в машине.

Эдгар: Помимо того, что я много слушаю ее, я еще и активно мониторю новые тенденции. Интересно понимать, к чему идет рынок.

Напомним,