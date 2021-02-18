Алена Коломина: Для меня 90-е годы интересны только в кино

Актриса Алена Коломина рассказала TV.UA про роль в сериале «Счастлива вопреки», бьюти-лайфхаки и постановку целей.

С понедельника по четверг в 20:15 на СТБ, зрители продолжают следить за тем, как развиваются события сериала « Счастлива вопреки ». По сюжету, для главной героини, Жени Виноградовой, судьба подготовила немало вызовов. Сможет ли девушка пройти их, сохранив свои принципы, и стать счастливой, вопреки всем преградам – зрители увидят в эфире. Актриса Алена Коломина, исполнившая главную роль, эксклюзивно рассказала о работе над проектом, о восстановлении энергии после съемок, секретах красоты, музыке и мечтах в своей жизни.

О чем для вас этот проект? Чем заинтересовал?

У нашего проекта очень говорящее за себя название – «Счастлива вопреки». В центре повествования три девушки, которые, как и любой человек, хотят быть счастливыми. Конечно, они сталкиваются в жизни с горем и неудачами. Но каждая из них проходит свой путь и, конечно, будет счастлива, вопреки всему. Для меня счастье – быть с родными и близкими, иметь верных друзей.

Расскажите о своей героине: какая она и насколько близка вам по духу?

Мой героиня, Женька Виноградова, девочка из интеллигентной профессорской семьи. Она не была готова в жизни ко всем тем перипетиям, которые ей выпали. Но она оказалась стойкой и, самое главное, в чем я вижу сходство – она такой стойкий оловянный солдатик, она оптимист. Происходит что-то в ее жизни, а она переступает и идет дальше. Гордо и очень смело смотрит в будущее.

Что интересного вам запомнилось со съемочной площадки? Были забавные моменты, курьезы?

Мы прожили четыре месяца очень дружной и прекрасной командой. На самом деле веселья было очень много. Из того, что вспоминается… Действия происходят в 90-х и, конечно же, эти годы ассоциируются у всех с рынками. У одной из героинь сериала была точка на рынке и Женя Виноградова тоже работала там. Конечно, на рынках были семечки, раньше бабушки их везде продавали. У нас во многих сценах разные персонажи щелкали семечки. Моей героине они никогда не доставались, потому что это девушка из интеллигентной профессорской семьи. Но так как я семечки люблю, получалось, что я всегда у артистов, которым по сюжету они доставались, просила семечки в перерывах. И в крайний день съемок наш режиссер Юрий Николаевич Осипов подарил мне целый пакет разных семечек. Это было очень смешно.

Еще, например, забавный случай. Мы с моей киномамой, Наталией Батрак, снимали сцену на улице в конце ноября, было очень холодно. Мы примотали стельки для обуви с подогревом по всему телу скотчем. Было очень тепло и весело.

Действия сериала происходят в 90-х… Вам хотелось перенестись в те годы, примерить наряды? Нравился ли тот период жизни?

Если честно, для меня 90-е годы интересны только в кино. Потому что для постсоветского пространства это непростое время. Очень яркие колоритные персонажи, очень специфическая одежда, поведение людей. Конечно, как кинообраз - это воплощать интересно. Но лично я, по рассказам моих родителей о том, какое сложное это было время, не хотела бы жить, как в 90-х. Я в этот период была маленькой, в детстве все воспринимается легко, и мое детство было счастливым.

Съемки и плотный рабочий график часто изматывают. Как восстанавливаете силы?

Я стараюсь соблюдать режим, когда это получается. Стараюсь ложиться в 11. Конечно, не всегда со съемками это возможно. Я люблю массаж, иногда прохожу курс массажа. Плаваю, хожу в бассейн. Ну и регулярные занятия спортом и правильное питание – залог того, что ты будешь хорошо себя чувствовать во время плотного рабочего графика.

Следите за новинками фильмов и сериалов? Если да, что впечатлило за последнее время?

Если честно, за выходом новинок не очень слежу. Иногда с опозданием смотрю какие-то сериалы, которые все советуют. Из последнего, что меня впечатлило – мультфильм «Душа», сериал «Королевский гамбит», «Последний танец» от Netflix – документальный фильм о Майкле Джордане.

А что касается музыки – часто ли она у вас звучит? Смогли бы поделиться с читателями подборкой любимых треков?

Я абсолютный меломан! Любимая моя программа в телефоне – это Shazam. Слушаю музыку и сразу же добавляю ее в свой плей-лист. У меня абсолютно разнообразные треки в нем. По утрам я бегаю. У меня звучит Queen, Майкл Джексон, MONATIK, какие-то украинские песни мне нравились, пока была здесь, я их добавляла. Начиная от поп-классики и заканчивая современными композициями, которые слушают мои маленькие детки.

Вы в отличной форме. Как ухаживаете за собой? Есть обязательные бьюти-ритуалы?

Огромное спасибо за комплимент! В детстве я занималась спортом. А, как говорят, бывших спортсменов не бывает. Стараюсь следить за собой, стараюсь правильно питаться, занимаюсь спортом, бегаю по утрам 5-6 километров. В какие-то лютые морозы, конечно, это физически сложно, а так – бегаю практически каждый день. Хожу в тренажерный зал, плаваю. Еще у меня есть ортопедический коврик, каждый день хожу. Делаю вакуум живота и 100 прыжков для разгона лимфы по утрам. Стараюсь вести здоровый образ жизни.

Из обязательных бьюти-процедур – утром хорошо очищаю кожу, умываюсь и делаю массаж с маслом, чтобы разогнать кровь. Если есть отеки – это очень помогает.

Что всегда есть в вашей косметичке?

На самом деле, в моей косметичке не так много декоративной косметики. В жизни я практически не крашусь, даю коже отдохнуть. Спасибо маме и папе, с детства у меня хорошая кожа. Я очень много уделяю внимания здоровью кожи, у меня есть любимая косметика. Для меня важно очищение кожи, люблю тоники, лосьоны. На это я не жалею ни денег, ни времени.

Что касается косметички, у меня всегда есть свой набор кистей. Когда ты приходишь на большой проект, конечно, тебе заводят новые кисти, если ты приходишь играть эпизод – не можешь гарантировать, как все будет. Поэтому мне проще иметь свой набор кистей. Я пользуюсь не тональной основой, а прессованной минеральной пудрой. Она у меня всегда с собой. Карандаш для бровей. Брови нарисовал, и все, глаз выразительнее. Какая-то гигиеническая помада.

Совсем недавно начался 2021-й. Ставите себе цели на год?

Да, как раз 12 февраля наступил самый последний Новый год – по Китайскому календарю. Я всех поздравляю с этим! Желаю, чтобы 2021-й исправил все трудности, которые были у нас в 2020-м. Думаю, что прошлый год многому нас научил. Предлагаю взять эти уроки на вооружение и оптимистично идти вперед. Как это делает в кино моя героиня, Женя Виноградова.

Я люблю ставить себе цели, писать списки. Раз в год перед Новым годом я пишу 100 желаний, которые у меня есть, загадываю часто себе что-то. Проходила даже какие-то марафоны по загадыванию желаний. У меня с детства есть к этому предрасположенность, интуиция. У меня была кружка, которая раскручивалась, в нее можно было вставлять бумажку или фотографию. Я сделала ее кружкой желаний. На этой бумажке приклеивала разные желания, которые вырезала из журналов. Какая-то роль, путешествия, новая машина… Пила везде из нее чай-кофе. Такая традиция у меня была какое-то время перед Рождеством. Сейчас обязательно пишу списки, бросаю бумажку в бокал шампанского на Новый год. Целей и планов много. Всем желаю, чтобы их мечты исполнялись, а цели – достигались.

Смотрите заключительные серии «Счастлива вопреки» 18 февраля в 20:15 на СТБ.