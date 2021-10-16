Ваня Рассел: Я не хочу стать популярным из-за треш-контента

Эксклюзивное интервью с видеоблогером Ваней Расселом.

В эту субботу, 23 октября, в 21:00 зрители канала «Украина» увидят грандиозный финал талант-шоу « Співають всі! » и наконец узнают имя победителя проекта, который получит денежный приз – полмиллиона гривен. На протяжение 8 недель на диджитал-платформах канала выходил бекстейдж масштабного проекта под названием Secret Show, ведущим которого стал популярный YouTube-блогер Ваня Рассел. В интервью TV.UA-Теленеделе он рассказал о форс-мажорах во время съемок, конфликтных ситуациях с артистами и заработках на видеоблоге.

Ваня, давай вспомним, как ты стал ведущим бекстейджа проекта «Співають всі!». Был кастинг или тебя пригласил канал?

На канале «Украина» видели мои обзоры на шоу «МАСКА. Они знают, что я очень люблю шоу-бизнес и хорошо в нем разбираюсь. Мы встретились, мне рассказали суть бекстейдж-шоу и я, не раздумывая, согласился.

Для Secret Show мы записали десятки интервью со звездами, играли с ними в игры, заглядывали в гримерки, выведывали тайны и узнавали подробности, о которых раньше никто не знал. У нас была замечательная команда! Наш оператор так снимает звезд, что они все были просто в восторге. Даже сама Наталья Могилевская думала править свет, но, когда увидела, как она выглядит в кадре, сказала, что все превосходно. В целом атмосфера была невероятная.

Проект очень масштабный, в жюри – целая сотня экспертов. Наверняка без форс-мажорных ситуаций не обошлось…

Конечно. Изначально у нас был план съемок и список артистов на каждый день, с которыми мы должны пообщаться. Но оказалось, что мы физически не успевали у всех взять интервью, поэтому делали это в другие дни. Для меня это новый опыт, когда за кадром стоит команда из 10 человек и за всем следит. Мне пришлось выйти из своей зоны комфорта.

Один раз мне стало плохо из-за жары (съемки проходили летом. Прим. ред.), так что пришлось обращаться к медикам. Они были с нами на съемках все время, это настоящие профессионалы. За 10 минут в скорой я узнал намного больше, чем если бы неделю ходил по докторам и проверялся.

У тебя свой видеоблог, в котором ты нередко общаешься с артистами. Личные знакомства помогли тебе узнавать у звезд эксклюзивные подробности?

И да, и нет. Некоторые сами подходили и предлагали что-то рассказать, а некоторые все равно оставались в образе, когда включалась камера. Это не плохо, просто когда мы общаемся лично без камер – это одно, а камеры – это тоже какая-то часть шоу, когда артист накрашен, хорошо одет. Я бы не сказал, что знакомства сильно помогают. У меня нет такого, что если я лично знаком с MONATIK, то он мне должен давать эксклюзивный материал. У артиста есть свое мнение, свое настроение. Но мне, конечно же, очень хотелось бы эту информацию получить, и если вы смотрели все выпуски нашего бэкшоу, то наверняка заметили, что нам удалось выведать секреты артистов.

Ты со всеми смог найти общий язык?

Нет. Некоторые преподносили себя выше остальных, и я искренне не понимаю, зачем это делать. В какой-то степени мы все находились в равных условиях. Были звезды, которые действительно дарили добрую энергию, заряжали тебя, например, Mila Nitich, Markus Riva, Руслана, Артем Пивоваров, Ivan NAVI. А были те, кто сильно переигрывал в тех ситуациях, в которых не нужно было этого делать. Мне тоже не все подходили по характеру. Но иногда нужно отключаться свое эго.

Было такое, что кто-то развернулся и ушел, когда услышал не понравившийся вопрос?

Анне Тринчер не понравился вопрос, который я ей задал, и она ушла из кадра. Еще был один момент с Алиной Гросу, когда она на меня немного обиделась. Но иногда дружба начинается с конфликтов.

А как ты считаешь, человек, который выбирает для себя публичную профессию, должен отвечать на все вопросы журналистов?

Если они уходят с интервью, то этим создают некий скандал, который потом будут обсуждать. Кто-то может уйти от ответа, как было с одним членом жюри. С одной стороны, они артисты, поэтому должны отвечать на вопросы о музыке и своей творческой жизни. А если это личные моменты, то они вправе уйти. Все-таки мы наблюдаем не влог артиста, который показывает личную жизнь, а слушаем его музыку и смотрим клипы. С другой стороны, они должны понимать, что людям интересна их личная жизнь. Если они не хотят говорить правду, то должны хотя бы подыграть и создавать, возможно, и не совсем правдивые инфоповоды, чтобы быть интересным публике. Я бы сам не развернулся и не ушел, ну может только в том случае, если бы человек меня отталкивал энергетически. Но если у интервьюера хватает смелости задать провокационный вопрос, то почему бы ему не ответить. Он же сделал свою работу.

Как ты сам понял, что хочешь заниматься блогингом?

Это было еще давно. Вообще я хотел петь, но образования не было. Раньше я снимал обзоры на ТВ-шоу, но всю жизнь меня интересовал шоу-бизнес, звезды, музыка. 3 года назад я начал обозревать Евровидение со стороны простого зрителя, был очень импульсивным, но у меня также уже был некий опыт – я писал аранжировки театральным студиям и знаю, как это делается, сколько уходит времени. Этим, наверное, я и зацепил людей, потому что помимо того, что в кадре я был веселым, также говорил интересны вещи. Иногда пересматриваю те свои видео и понимаю, что в некоторых ситуациях очень грубо высказывался про какую-то песню, а сейчас осознаю, что любая песня – это уже искусство. Просто кому-то она нравится, а кому-то нет. Так же вокал. У нас же все называют себя певцами, хотя таких в шоу-бизнесе очень мало. Есть исполнители, есть артисты. Это разные уровни, но все считают себя певцами.

Случались конфликты с артистами после твоих обзоров?

Многим не нравилось, что я рассказывал людям про их музыкальные продукты. Были случаи, когда меня банили, взламывали, писали не очень лестные слова на почту. Но я считаю, что это не совсем правильно. Это всего лишь мое субъективное мнение, а не навязывание. У меня есть аудитория и я с ней поделился. Но я же не запрещаю своей аудитории делиться своим же мнением в комментариях. Или самим записать видео. И, может, вы даже станете лучше, чем я. Я считаю, что если о вас говорят – при этом не важно, хорошо или плохо – то вы уже зацепили человека. Плохо, когда вообще не говорят.

Ты сказал, что делал аранжировки. Без образования?

Да, смотрел в интернете. Мой папа был музыкантом, учил меня играть на баяне. У меня была радиола, я слушал старые виниловые пластинки. Образования не было, это просто интерес к музыке. Но я бы хотел его получить, чтобы знать азы, музыкальную грамоту. А так оно идет от души. Если ты любишь это дело, то научишься.

Блогерство – это основная твоя занятость?

Да. Также у меня есть микро-бизнес. Но когда у меня пошел наплыв аудитории в YouТube, я понял, что хочу заниматься любимым делом. Понятно, что это не приносит тех доходов, которых мне бы хотелось или как зарабатывают блоггеры в Америке или Европе. В Украине YouТube-блогерство приносит очень мало денег. Это в Инстаграм все живут на рекламодателях. А монетизация из видеопросмотров в нашей стране мизерная. Но ничего.

Есть запросы на рекламу – сделать обзор песни, но я очень перебираю. За все это время я два раза рассказал об артистах, где мне действительно понравилась музыка. Денег я за это не брал. Если тебе нравится, то почему не помочь. Ведь когда-то и тебе помогут.

Не думаешь развивать блог в Инстаграм? У тебя ведь там тоже есть аудитория, пусть и не такая большая, как на Youtube.

Думаю. Когда-то я снимал влоги и показывал всю свою жизнь. Но сейчас немного закрылся. На Youtube-канале ты рассказываешь про что-то, несешь информацию, в Инстаграме же люди любят смотреть треш-контент. А я не хочу стать популярным из-за треш-контента. Хотя почему люди такое смотрят? Потому что по сути в нем мы узнаем себя. Нас это оскорбляет, хотя подсознательно мы понимаем, что тоже такое делали. Но не хочу я быть клоуном. Мне кажется, я и так часто гиперболизирую позитивный образ. Но бывает, что на публике ты веселый, а дома совсем другой человек – не трогайте меня, хочу повтыкать в одну точку и подумать о своем.

Какое самое популярное видео у тебя на канале?

Я его недавно скрыл. Там было 4 миллиона просмотров. Снял его очень давно и сейчас считаю, что не должен был это делать. Я рассказывал о якобы скрытых геях в шоу-бизнесе. Сейчас понимаю, что даже если это правда, то я не имею права говорить за кого-то или навешивать ярлыки. Если человек захочет, то сам расскажет.

А сейчас это видео из рубрики «Голос с микрофона», где я отделяю вокал артиста. Там то ли Оля Бузова, то ли Юля Самойлова. Каждое около 2 миллиона просмотров.

А сколько у нас получают с одного миллиона просмотров?

Монетизация около 300-350 долларов. Но если это видео смотрят где-то в Европе, то монетизация будет уже около 1000 долларов. У нас как Youtube выживает? Каждый старается найти рекламодателя, чтобы окупить съемку. А в Америке с одного миллиона можно получить и 10 тысяч долларов. Разница огромная. Но вы не подумайте, что я жалуюсь. Я уверен, что когда люди жалуются, у них ничего не получается. Нужно поставить себе и идти к ней. И тогда все удастся!