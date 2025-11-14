Ілюзія обману 3: відбулася прем'єра фільму Києві

11 листопада в столичному кінотеатрі Multiplex (ТРЦ Respublika Park) відбулася прем’єра одного з найочікуваніших фільмів осені — «Ілюзія обману 3».

Першими нову частину франшизи побачили запрошені гості, серед яких були інфлюенсери, актори, телеведучі, зірки шоу-бізнесу та відомі ілюзіоністи.

Гості заходу: Мішель Андраде, Валерія Кудрявець (SKYLERR), Вячеслав Дрофа (OTOY), Міла Кузнєцова, Андрій Ковальський, Юлія Зорій, Вікторія Сеник, Надія Кожухар, Олександра Клименко (співачка iSKra), Поліна Ніколаєнко, Ігор Качур, Ірина Царікова, Катерина Соколова, Таміла Запорожець, Амадор Лопес, головний редактор «Теленеделя» Олександр Ківа, головна редакторка Glory Лала Цукерман.

Особливу атмосферу вечора створили брати Дмитро та Артур Томашевські (Magic Brothers) — популярні українські YouTube-блогери та ілюзіоністи, які також долучилися до українського дубляжу стрічки. Їхні фокуси та харизма буквально занурили гостей у світ магії ще до початку показу.

Партнер заходу Tanqueray пригощав гостей витонченими авторськими коктейлями, а IZIBank подбав про смачні попкорн та десерти.

Інформаційним партнером прем’єри виступив Marie Claire.

Про фільм

У новій частині легендарні «Чотири вершники» знову повертаються до гри — і цього разу ставки ще вищі. На них чекає грандіозна афера, суперники, що грають без правил, і союзники, яким не завжди можна довіряти.

У світі, де кожна ілюзія приховує правду, а кожна правда — нову загадку, ніхто не може бути впевненим у тому, що бачить.

Цікавим фактом є те, що в українських кінотеатрах «Ілюзія обману 3» стартувала 12 листопада — на два дні раніше, ніж світова прем’єра.

Чому варто подивитися «Ілюзію обману 3»

Абсолютно нова історія ілюзій, інтриг і видовищ.

Зірковий акторський склад із улюбленими героями та новими обличчями.

Фінальний трейлер обіцяє ще більше масштабних трюків і видовищних сцен.

Постер фільму зберігає атмосферу загадковості й очікування великої гри.