Будет ли 3 сезон? Один из создателей Охотника за разумом раскрыл будущее сериала
Эрик Мессершмитд, работавший оператором в команде сериала Охотник за разумом, сообщил поклонникам неприятные новости.
По словам Эрика, судьба шоу оказалась под большим вопросом из-за коронавируса и съемок фильма Манк, над которым работала та же команда.
Я не знаю, сейчас мы закончили снимать Манк, но производство Охотника тоже остановили из-за коронавируса. Посмотрим, я не могу сказать однозначно, что продолжения не будет, кто знает. Мне кажется, что судьба шоу еще не решена.
Не менее увлекательным был сериал и для поклонников, которые очень хотят увидеть продолжение истории.
Напомним,