Будет ли 3 сезон? Один из создателей Охотника за разумом раскрыл будущее сериала

21 июля 2020 23:00 Алла Лысак
Будет ли 3 сезон? Один из создателей Охотника за разумом раскрыл будущее сериала
Будет ли 3 сезон? Один из создателей Охотника за разумом раскрыл будущее сериала

Эрик Мессершмитд, работавший оператором в команде сериала Охотник за разумом, сообщил поклонникам неприятные новости.

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На заре сериала «Охотник за разумом» Дэвид Финчер хотел снимать 5 сезонов о буднях ФБР и детективов, стремящихся познать все особенности мышления серийных убийц, однако под угрозой оказался даже третий сезон.

По словам Эрика, судьба шоу оказалась под большим вопросом из-за коронавируса и съемок фильма Манк, над которым работала та же команда.

Я не знаю, сейчас мы закончили снимать Манк, но производство Охотника тоже остановили из-за коронавируса. Посмотрим, я не могу сказать однозначно, что продолжения не будет, кто знает. Мне кажется, что судьба шоу еще не решена.
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Оператор шоу подчеркнул, что очень бы хотел вернуться однажды в сплоченную команду, работа с Дэвидом и актерами была для него увлекательной и интересной.

Не менее увлекательным был сериал и для поклонников, которые очень хотят увидеть продолжение истории.

Напомним,

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