Трейлер фильма Дюна смотреть онлайн

10 сентября 2020 10:30 Алла Лысак
Трейлер фильма Дюна смотреть онлайн
Представлен первый трейлер фантастического фильма Дюна от Дени Вильнева
кадр из фильма

Киностудии Legendary Pictures и Warner Bros. опубликовали долгожданный первый полноценный трейлер фантастической саги Дюна.

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Уже известный зрителю Дени Вильнев выступил одновременно сценаристом, режиссером и продюсером картины, которая является киноадаптацией знаменитого одноименного романа Фрэнка Герберта.

События книжного цикла развиваются в далеком будущем, где человечество, пережив восстание роботов, отказалось от компьютеров.

Зато люди во вселенной Герберта обладают особенными способностями экстрасенсорного характера. И несмотря на полное отсутствие умных машин, человечество отправилось к звездам и обнаружило планету Арракис.

Именно на ней происходят события первой книги…

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Примечательно, что Вильнев решил разбить сюжет первой книги на два фильма, посчитав незнакомый для зрителя мир Дюны слишком сложным, насыщенным и запутанным. 

В проекте участвуют Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Шарлотта Рэмплинг, Зендая.

Напомним,

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