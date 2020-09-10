Трейлер фильма Дюна смотреть онлайн
Киностудии Legendary Pictures и Warner Bros. опубликовали долгожданный первый полноценный трейлер фантастической саги Дюна.
События книжного цикла развиваются в далеком будущем, где человечество, пережив восстание роботов, отказалось от компьютеров.
Зато люди во вселенной Герберта обладают особенными способностями экстрасенсорного характера. И несмотря на полное отсутствие умных машин, человечество отправилось к звездам и обнаружило планету Арракис.
Именно на ней происходят события первой книги…
В проекте участвуют Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Шарлотта Рэмплинг, Зендая.
Напомним,