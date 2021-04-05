СМИ: «Очень странные дела» не выйдут в 2021 году

5 апреля 2021 10:30 Алла Лысак
СМИ: «Очень странные дела» не выйдут в 2021 году
СМИ: «Очень странные дела» не выйдут в 2021 году
кадр из сериала

Звезда сериала «Очень странные дела» пожаловался, что съемки шоу далеки от завершения из-за пандемии коронавируса.

Исполнитель роли Дастина в сериале Netflix «Очень странные дела» Гейтен Матараццо пожаловался на очень медленные съемки четвертого сезона.

По его словам, графики постоянно необходимо согласовывать, чтобы на площадке находилось не очень много людей.

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Из-за этого возникают задержки в производстве. 

Хорошо то, что у нас есть сценарий от начала и до конца. Это здорово, что мы заранее узнали, куда героев приведет их путь. Но график совсем не радует. Даже мне не сообщают заранее о съемках, все меняется в последний момент, это всегда неожиданно.

Гейтен подчеркнул, что сами актеры могут лишь предполагать, когда продолжатся съемки, когда они закончатся и сериал выйдет на экраны.

Я не знаю, будем ли мы снимать шоу на следующей неделе. Через две недели у меня должны быть большие съемки, но точная дата до сих пор неизвестна. Так что из-за этого невозможно понять, когда мы закончим,
— пожаловался актер в интервью.

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Он призвал поклонников набраться терпения.

Очень невелики шансы, что следующий сезон выйдет в 2021 году, считают журналисты. Чудом «Очень странные дела» могут выпустить на Новый год, впрочем, скорее всего, премьера состоится в 2022.

Напомним,

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