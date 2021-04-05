СМИ: «Очень странные дела» не выйдут в 2021 году
Звезда сериала «Очень странные дела» пожаловался, что съемки шоу далеки от завершения из-за пандемии коронавируса.
Исполнитель роли Дастина в сериале Netflix «Очень странные дела» Гейтен Матараццо пожаловался на очень медленные съемки четвертого сезона.
По его словам, графики постоянно необходимо согласовывать, чтобы на площадке находилось не очень много людей.
Хорошо то, что у нас есть сценарий от начала и до конца. Это здорово, что мы заранее узнали, куда героев приведет их путь. Но график совсем не радует. Даже мне не сообщают заранее о съемках, все меняется в последний момент, это всегда неожиданно.
Гейтен подчеркнул, что сами актеры могут лишь предполагать, когда продолжатся съемки, когда они закончатся и сериал выйдет на экраны.
Я не знаю, будем ли мы снимать шоу на следующей неделе. Через две недели у меня должны быть большие съемки, но точная дата до сих пор неизвестна. Так что из-за этого невозможно понять, когда мы закончим,— пожаловался актер в интервью.
Очень невелики шансы, что следующий сезон выйдет в 2021 году, считают журналисты. Чудом «Очень странные дела» могут выпустить на Новый год, впрочем, скорее всего, премьера состоится в 2022.
Напомним,