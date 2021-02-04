СМИ: Очень странные дела вернутся в 2021 году

СМИ: Очень странные дела вернутся на экраны в 2021 году

Съемки сериала были приостановлены из-за коронавируса.

Шоу « Очень странные дела », является 100% хитом стримингового сервиса Netflix.

На днях появилась информация, что в Хоакинс мы сможем вернуться уже во второй половине 2021 года – ориентировочно в сентябре.

Как сообщает TV Line, премьера 4-го сезона в 2021 году выглядит довольно многообещающе.

Журналисты напомнили, что съемки сериала пришлось приостановить из-за пандемии, но осенью прошлого года они возобновились.

Ныне съемочный процесс идет своим чередом, хотя и не так интенсивно.

Похоже, что мы увидим новый сезон в 2021 году. Это хорошие новости, я знаю, что многие поклонники переживают, что новый сезон перенесут на 2022 год. Учитывая, что мы ожидали увидеть новые серии в начале 2021 года, такой перенос будет большим обломом,

– отметил Майкл Осиелло в подкасте TV Line.

Ожидается, что производственный процесс закончится в апреле или мае 2021 года.

Эксперты ставят на сентябрь или октябрь, премьеру также можно ожидать в ноябре (на Хэллоуин) или даже в декабре, ведь стриминговая платформа любит выпускать свои хиты на Рождество, а новый сезон мистического шоу привлек бы к экранам многих.

Напомним,