Каким будет второй сезон Ведьмака на Netflix: раскрыты интригующие детали продолжения

9 марта 2021 09:30 Алла Лысак
Каким будет второй сезон Ведьмака на Netflix: раскрыты интригующие детали продолжения
Каким будет второй сезон Ведьмака: СМИ раскрыли интригующие детали
кадр из сериала

Скоро на Netflix выйдет второй сезон фэнтези Ведьмак.

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Сериал по книгам Андрея Сапковского очень тепло приняли зрители стримингового сервиса. Вопрос о продлении решился быстро, однако несмотря на скорую премьеру новинки (ожидается, что сериал выйдет в 2021 году), информации о втором сезоне мало. 

Совсем недавно журналистам CBR удалось узнать, что во втором сезоне в шоу появится жрица Неннеке из книги «Последнее желание» Анджея Сапковского. Как отмечают СМИ, данного персонажа поклонники надеялись увидеть уже в первом сезоне, ведь верховная жрица играет в сюжете оригинала важную роль.

Кроме того, предполагается, что Ведьмак посетит храм Мелителе, где и состоится его встреча с жрицей. Женщина в свое время заменила ему мать, поэтому данный фрагмент ленты может стать одним из самых трогательных.

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Также в новых сериях Ведьмака можно будет увидеть ее помощниц Иолу и Джарр.

Съемки новых серий начались в феврале 2020 года, из-за пандемии коронавируса проект заморозили до августа, снимают до сих пор.

Напомним,

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