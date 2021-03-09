Каким будет второй сезон Ведьмака на Netflix: раскрыты интригующие детали продолжения

Скоро на Netflix выйдет второй сезон фэнтези Ведьмак.

Сериал по книгам Андрея Сапковского очень тепло приняли зрители стримингового сервиса. Вопрос о продлении решился быстро, однако несмотря на скорую премьеру новинки (ожидается, что сериал выйдет в 2021 году), информации о втором сезоне мало.

Совсем недавно журналистам CBR удалось узнать, что во втором сезоне в шоу появится жрица Неннеке из книги «Последнее желание» Анджея Сапковского. Как отмечают СМИ, данного персонажа поклонники надеялись увидеть уже в первом сезоне, ведь верховная жрица играет в сюжете оригинала важную роль.

Кроме того, предполагается, что Ведьмак посетит храм Мелителе, где и состоится его встреча с жрицей. Женщина в свое время заменила ему мать, поэтому данный фрагмент ленты может стать одним из самых трогательных.

Также в новых сериях Ведьмака можно будет увидеть ее помощниц Иолу и Джарр.

Съемки новых серий начались в феврале 2020 года, из-за пандемии коронавируса проект заморозили до августа, снимают до сих пор.

Напомним,