Бурштинові копи: официальный трейлер и постер главной украинской комедии сезона

9 сентября 2021 23:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Бурштинові копи: официальный трейлер и постер главной украинской комедии сезона
Бурштинові копи: официальный трейлер и постер главной украинской комедии сезона
пресс-служба

В Сети появились официальные трейлер и постер комедии «Бурштинові копи». Лента выйдет в прокат уже этой осенью – с 7 октября во всех кинотеатрах страны.

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По сюжету, патрульный Максим (Евгений Янович) с детства мечтал следить за правопорядком, чтобы делать мир безопасным и справедливым. Но неожиданно его переводят из Киева в небольшой поселок на Житомирщине. Там столичный полицейский со своим новым напарником Богданом (Олег Маслюк) бросают вызов янтарной мафии. Сможет ли Макс найти общий язык с яркими местными копами и победить всесильного "Янтарного Барона"? И вернуть доверие своей любимой девушки?

Главные роли в фильме режиссера Алины Бухтияровой исполнили актеры Евгений Янович, Олег Маслюк, певица Алина Паш и актриса Дарья Петрожицкая. Они докопаются до правды!

«Бурштинові копи» стартуют в украинских кинотеатрах с 7 октября. 

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