«Веном», «Бонд» и «Дюна» против «Бурштинових копів»: кто кого?

7 октября в прокате стартовал украинский фильм «Бурштинові копи». Яркая комедия с нашим украинским колоритом, классными актерами и актуальным юмором.

Несмотря на то, что выходить в прокат во время пандемии достаточно рискованно, зрители, которые уже успели посмотреть ленту, высоко ее оценивают.

Евгений Янович, Дарья Петрожицкая, Олег Маслюк на премьере

Кроме того, у «Бурштинових копів» серьезные конкуренты – «Веном 2: Карнаж», последняя часть бондианы и даже «Дюна». Это мировые релизы, которых ждут все, а вот к украинским фильмам зрители еще относятся настороженно. Именно поэтому создатели «Бурштинових» призывают украинцев не бояться нашего кино и поддержать его еще больше:

Мы просто смелые и отчаянные люди, которые решили выйти в кинотеатрах в одно время с «Веном» и «Бондом». Но ведь были хорошие примеры, когда наши побеждают иностранных монстров: например, Усик vs Джошуа. Поэтому приходите в кино! Сначала на «Бурштинові копи», а потом уже куда захотите, - призывает продюсер Иван Мелашенко.

Алина Паш и Дарья Петрожицкая: в кадре драка, за кадром - дружба

И в фильме действительно есть на что посмотреть! К примеру, на сильный украинский состав актеров: звезды шоу «Мамахохотала» на НЛО TV Евгений Янович и Олег Маслюк, заслуженная артистка Украины и звезда сериалов Дарья Петрожицкая, а также популярная певица Алина Паш, для которой фильм «Бурштинові копи» стал дебютом в кино. Также на экране зритель увидит Андрея Бурыма, Владимира Кравчука, Александра Рудинского, Лилю Цвеликову, Игоря Портянко, Сергея Булина, Александра Ярему, Нину Набоку и других.

"Бурштинові копи" на страже порядка

В фильме есть и гонки, и поцелуи, и перестрелки, и даже женская драка! Героини Петрожицкой и Паш по-настоящему будуть бороться за мужчину. Кстати, почти всю драку актрисы сыграли самостоятельно, но под наблюдением каскадеров.

Евгений Янович

Исполнитель главной роли Евгений Янович также обращается к зрителям:

Сходіть на «Бурштинових копів» і побачите, що українського кіно не варто боятися. І підтримувати через те, що воно ж «ну, українське». Подивіться фільм, отримайте насолоду і зробіть висновки. Підтримайте українське кіно не через те, що йому потрібна підтримка, а через те, що воно – класне

Евгений Черников и Евгений Янович

Напомним сюжет: столичный полицейский Максим (Евгений Янович) – лучший в своем деле. Он верит, что готов изменить мир к лучшему, и борется за справедливость. При этом, Максим считает, что его мнение – единственно правильное, а других и быть не может. Из-за самоуверенности и даже самовлюбленности Макс попадает в неловкое положение – позорит на всю страну свою напарницу и по совместительству любимую девушку Аню (Дарья Петрожицкая) и теряет любимую работу. Героя переводят в небольшое село на Житомирщине, где Макс знакомится со своим новым напарником Богданом – простым и веселым сельским копом Богданом (Олег Маслюк).

Баба Дуня - баба огонь

Впрочем, работа в глубинке совсем не такая, какой могла бы показаться – новоиспеченным напарникам вместе с коллегами из сельского отделения приходится бросить вызов янтарной мафии! Справятся ли они, удастся ли Максиму победить всесильного барона и в конце вернуть доверие любимой девушки?

Узнавайте в фильме «Бурштинові копи». Во всех кинотеатрах Украины.

«Веном», «Бонд» и «Дюна» против «Бурштинових копів»: кто кого?

7 октября в прокате стартовал украинский фильм «Бурштинові копи». Яркая комедия с нашим украинским колоритом, классными актерами и актуальным юмором. Несмотря на то, что выходить в прокат во время пандемии достаточно рискованно, зрители, которые уже успели посмотреть ленту, высоко ее оценивают.

Кроме того, у «Бурштинових копів» серьезные конкуренты – «Веном 2: Карнаж», последняя часть бондианы и даже «Дюна». Это мировые релизы, которых ждут все, а вот к украинским фильмам зрители еще относятся настороженно. Именно поэтому создатели «Бурштинових» призывают украинцев не бояться нашего кино и поддержать его еще больше:

«Мы просто смелые и отчаянные люди, которые решили выйти в кинотеатрах в одно время с «Веном» и «Бондом». Но ведь были хорошие примеры, когда наши побеждают иностранных монстров: например, Усик vs Джошуа. Поэтому приходите в кино! Сначала на «Бурштинові копи», а потом уже куда захотите», - призывает продюсер Иван Мелашенко.

И в фильме действительно есть на что посмотреть! К примеру, на сильный украинский состав актеров: звезды шоу «Мамахохотала» на НЛО TV Евгений Янович и Олег Маслюк, заслуженная артистка Украины и звезда сериалов Дарья Петрожицкая, а также популярная певица Алина Паш, для которой фильм «Бурштинові копи» стал дебютом в кино. Также на экране зритель увидит Андрея Бурыма, Владимира Кравчука, Александра Рудинского, Лилю Цвеликову, Игоря Портянко, Сергея Булина, Александра Ярему, Нину Набоку и других.

В фильме есть и гонки, и поцелуи, и перестрелки, и даже женская драка! Героини Петрожицкой и Паш по-настоящему будуть бороться за мужчину. Кстати, почти всю драку актрисы сыграли самостоятельно, но под наблюдением каскадеров.

Исполнитель главной роли Евгений Янович также обращается к зрителям: «Сходите на «Бурштинові копи» и увидите, что украинского кино не стоит бояться. И поддерживать из-за того, что оно же «ну, украинское». Посмотрите фильм, получите удовольствие и сделайте выводы. Поддержите украинское кино не потому, что ему нужна поддержка, а потому, что оно – классное».

Напомним сюжет: столичный полицейский Максим (Евгений Янович) – лучший в своем деле. Он верит, что готов изменить мир к лучшему, и борется за справедливость. При этом, Максим считает, что его мнение – единственно правильное, а других и быть не может. Из-за самоуверенности и даже самовлюбленности Макс попадает в неловкое положение – позорит на всю страну свою напарницу и по совместительству любимую девушку Аню (Дарья Петрожицкая) и теряет любимую работу. Героя переводят в небольшое село на Житомирщине, где Макс знакомится со своим новым напарником Богданом – простым и веселым сельским копом Богданом (Олег Маслюк). Впрочем, работа в глубинке совсем не такая, какой могла бы показаться – новоиспеченным напарникам вместе с коллегами из сельского отделения приходится бросить вызов янтарной мафии! Справятся ли они, удастся ли Максиму победить всесильного барона и в конце вернуть доверие любимой девушки?

Узнавайте в фильме «Бурштинові копи». Во всех кинотеатрах Украины.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине.