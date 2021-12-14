Фантастические твари-3: Тайны Дамблдора смотреть трейлер онлайн

14 декабря 2021 15:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Фантастические твари-3: Тайны Дамблдора смотреть трейлер онлайн
Опубликован трейлер фильма Фантастические твари-3: Тайны Дамблдора
кадр из фильма

Кинокомпания Warner Bros. представила трейлер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».

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Третья часть фильма, входящего во Вселенную Гарри Поттера, сконцентрируется на борьбе профессора Дамблдора с темным волшебником, а в прошлом его лучшим другом, Геллертом Гриндевальдом.

В новой части «Фантастических тварей» к своим ролям вернутся Эдди Редмейн, Кэтрин Вотерстон, Дэн Фоглер, Каллум Тернер и другие.

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В роли Гриндевальда впервые предстанет Мадс Миккельсен, он заменил после скандала Джонни Деппа. Сценарий написали Джоан Роулинг и Стив Клоуз. Премьера «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора» запланирована на 15 апреля.

Напомним,

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