Фантастические твари-3: Тайны Дамблдора смотреть трейлер онлайн

Кинокомпания Warner Bros. представила трейлер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».

Третья часть фильма, входящего во Вселенную Гарри Поттера , сконцентрируется на борьбе профессора Дамблдора с темным волшебником, а в прошлом его лучшим другом, Геллертом Гриндевальдом.

В новой части «Фантастических тварей» к своим ролям вернутся Эдди Редмейн, Кэтрин Вотерстон, Дэн Фоглер, Каллум Тернер и другие.

В роли Гриндевальда впервые предстанет Мадс Миккельсен, он заменил после скандала Джонни Деппа. Сценарий написали Джоан Роулинг и Стив Клоуз. Премьера «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора» запланирована на 15 апреля.

Напомним,