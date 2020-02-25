Флоренс Пью: Люблю избалованных персонажей

24-летняя актриса прикладывала немало усилий, чтобы на нее обратили внимание, – и вот наконец-то получила его с избытком.

Звездная компания

С выходом фильма «Маленькие женщины» о британке говорят много и часто.

Фильм «Маленькие женщины» режиссера Греты Гервиг – восьмая (!) экранизация одноименного романа 1868 года Луизы Мэй Олкотт – сразу же стал фаворитом критиков и зрителей. Ведь имя режиссера – это уже знак качества. 36-летняя Грета Гервиг, несмотря на возраст, пользуется уважением среди коллег как большой профессионал. Ее предыдущая работа «Леди Бёрд» была удостоена двух «Золотых глобусов» и пяти номинаций на «Оскар».

В «Маленьких женщинах» Грете удалось собрать еще и потрясающий актерский состав – целое созвездие исполнителей, игру которых тоже по достоинству оценили: Сирша Ронан, Лора Дерн и Флоренс Пью попали в число номинантов самых престижных премий.

Флоренс исполняет роль Эми – младшей из четырех сестер Марч, противоречивой и капризной девушки, способной как на жестокие поступки, так и на раскаяние.

– Я люблю избалованных персонажей, – признается Флоренс, – потому что они всегда представляют тот голос в наших головах, который пытаемся заглушить. Эми в основном говорит все, что думает. И ей все равно, что о ней скажут окружающие. Так что я была рада сыграть ее.

Хобби и призвание

Флоренс, как и ее героиня Эми Марч, тоже из большой семьи. У нее две сестры – Арабелла и Рафаэлла, и брат Тоби. Он тоже актер, известный по роли Тристана Мартелла в «Игре престолов». Мать актрисы в прошлом профессиональная балерина, теперь преподает хореографию. А вот отец к искусству не имеет отношения – он бизнесмен.

Флоренс родилась в Оксфорде, но вскоре после ее появления на свет семья переехала в испанскую Андалузию. Там же в раннем возрасте у девочки проявилась тяга к прекрасному. Уже с 6 лет она занималась в театральной студии, а первую роль сыграла на рождественском утреннике, примерив образ… Девы Марии.

В 11-летнем возрасте Пью вместе с семьей вернулась на родину в Великобританию, где спустя два года поступила в престижный колледж Святого Эдуарда. Во время учебы она продолжала принимать участие в театральных постановках студенческого театра, а также занималась музыкой и вокалом. Пью перепевала известные композиции Radiohead и Oasis, записывала свое исполнение на видео и выкладывала на YouTube. Но это было скорее ее хобби, потому что своей профессией она видела актерство.

Ответ ханжам

Дебютировала Флоренс в кино в мистической драме «Падение» Кэрол Морли, где ее партнершей стала юная знаменитость – Мэйси Уильямс. Первую роль Пью отметили критики, а также она была номинирована на Лондонском кинофестивале в категории «Лучший дебют».

Следующая роль, заставившая говорить о Флоренс как о талантливой актрисе, была леди Макбет. Пью сыграла не шекспировскую героиню, а персонажа произведения Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Британский режиссер Уильям Олройд снял фильм по мотивам очерка русского писателя, правда, изменив произведение до неузнаваемости. А Флоренс досталась главная роль Кэтрин – роковой женщины с ангельским лицом, в душе которой бушуют шекспировские страсти. Фильм получил похвальные отзывы, отмечали и драматический талант молодой актрисы, хотя Пью досталась и ложка дегтя. Ее обвиняли в излишнем обнажении на экране. Мол, тем самым она прокладывает себе короткий путь к популярности. Флоренс в ответ назвала критиков ханжами.

– У меня хорошие родители, – говорила в своей оправдание актриса. – В детстве вместе с ними я смотрела лучшие фильмы европейского кино, в которых довольно много откровенных сцен. Поэтому для меня никогда не было проблемой обнажиться на экране.

Шпион и супергерой

Еще одну свою яркую роль Флоренс сыграла в мини-сериале по роману известного писателя Джона ле Карре «Маленькая барабанщица». Пью воплотила британскую актрису Чарли Росс, которую в 1979 году вербует израильская спецслужба с тем, чтобы внедрить в группу палестинских террористов. Работа над образом Чарли оказалось необычным опытом для девушки.

– Сначала я была в восторге от перспективы представить эдакую женщину-Бонда, – говорит актриса. – Но наш проект другой – это триллер с женщиной в центре сюжета. Благодаря Чарли зрители могут взглянуть на ситуацию глазами обычного человека, оказавшегося в центре бури.

Конечно, на сегодня самая важная роль в карьере Флоренс – это Эми Марч в «Маленьких женщинах», которая позволила попасть ей в касту оскаровских номинантов. Но Флоренс не стоит на месте и пробует себя в совершенно разных амплуа.

Так, в этом году мы увидим ее в необычном образе и в нетипичном для актрисы жанре. Пью вошла в каст весьма ожидаемого блокбастера киновселенной Marvel «Черная вдова». Первую скрипку в картине будет играть, понятно, Скарлетт Йоханссон. Это сольный проект для ее героини Наташи Романовой – Черной вдовы. А Пью станет главной ее противницей – Еленой Беловой, выпускницей спецшколы КГБ. В таком образе Флоренс зрители еще точно не видели!

Личная жизнь без комментариев

Поскольку молодая актриса все свои силы сосредоточила на карьере, личная жизнь у нее не такая насыщенная, как творческая. Или же она ее тщательно скрывает.

Во всяком случае информация о ее любовных похождениях довольно скупа.

Флоренс приписывали романы с партнерами по съемочным площадкам – Александром Скарсгардом, с которым они вместе снимались в «Маленькой барабанщице», и Тимоти Шаламе – коллегой по «Маленьким женщинам». Но эти отношения не подтвердились.

А вот связь с актером Заком Браффом, который старше Пью на 21 год и известен по сериалу «Клиника», представляется более вероятной. Их не раз видели целующимися и обнимающимися, вместе они посещают светские мероприятия. Но актеры пока никак не комментируют это в прессе.

Текст: Ирина Горская