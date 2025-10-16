Чорний телефон 2 – блогери та артисти першими побачили фільм

16 жовтня 2025 16:30 Олександр КІва
B&H film distribution

16 жовтня в кінотеатрах України вийшов фільм жахів «Чорний телефон 2» – продовження відомого горору Скотта Дерріксона 2021 року.

Напередодні, 15 жовтня, у київському кінотеатрі «Планета Кіно» (River Mall) відбувся допрем’єрний показ стрічки.

Серед гостей — блогери та інфлюенсери Міла Кузнєцова, Аннета Котова, Єлизавета Котова, Надія Кожухар, Rusalochka XL, а також виконавці Tom Soda, Yogen, співачки Ne Ta, Olena Usenko (The Elliens) і MOROZOVA.

Минуло чотири роки після порятунку з полону жорстокого маніяка, але 17-річний Фінн досі намагається повернутися до звичайного життя. Тим часом його сестру, 15-річну Гвен, починають мучити дивні сни про чорний телефон, який знову задзвонив. Її також переслідують тривожні видіння про трьох хлопчиків у зимовому таборі. Гвен рішуче налаштована розгадати загадку й покласти край їхнім стражданням, тож переконує брата вирушити до табору зі своїх снів.

До речі, закордонні критики також високо оцінили фільм: на агрегаторі Rotten Tomatoes він отримав 81% схвальних відгуків.

 «Чорний телефон 2» – у кіно з 16 жовтня.

