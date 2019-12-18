ТОП-5 самых ожидаемых фильмов 2020 года

18 декабря 2019 11:00 Антонина Старовойт
ТОП-5 самых ожидаемых фильмов 2020 года

2020 год обещает порадовать зрителей фильмами в абсолютно разных жанрах и разношерстной возрастной категории.

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Сегодня мы расскажем о долгожданных премьерах 2020 года. Записывайте!

Чудо-женщина: 1984

Премьера: 4 июня

Главная героиня, амазонка-воительница Диана, покидает родной дом и ставит перед собой важную миссию - спасти человечество. Израильская актриса и модель Галь Гадот, которая играет эту самую амазонку, сможет подавляет любые сексистские шутки и приковывает зрителя к экрану как минимум одним видом. 

Мулан

Премьера: 26 марта

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Все помнят тот самый мультик от Дисней? В 2020 году он перенесется на большой экран, что поможет существенно расширить аудиторию зрителей. Из хорошего - сюжет останется прежним, без любых изменений. 

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

Премьера: 6 февраля

Совсем скоро мы увидим любимую Марго Робби в ее коронной роли - сумасшедшей Харли Квинн. В. новой истории героиня расстается с Джокером и уходит в настоящее разгулье. А чтобы узнать, к чему оно приведет - бегите в кинотеатр уже с 6 февраля. 

 

Дюна

Премьера: 17 декабря

Среди экранизаций романов стоит обратить внимание на "Дюну". Во-первых, главную роль в фильме сыграет Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем"). А во-вторых, эта история покажется вам настоящим приключением вселенского масштаба, глаз от которого оторвать не получится. 

Соник в кино 

Премьера: 20 февраля

Любимая игра вашего детства переместится на большие экраны и станет настоящей историей про синего ёжика Соника.

Напомним, 

 

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