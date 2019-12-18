ТОП-5 самых ожидаемых фильмов 2020 года
2020 год обещает порадовать зрителей фильмами в абсолютно разных жанрах и разношерстной возрастной категории.
Чудо-женщина: 1984
Премьера: 4 июня
Главная героиня, амазонка-воительница Диана, покидает родной дом и ставит перед собой важную миссию - спасти человечество. Израильская актриса и модель Галь Гадот, которая играет эту самую амазонку, сможет подавляет любые сексистские шутки и приковывает зрителя к экрану как минимум одним видом.
Мулан
Премьера: 26 марта
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
Премьера: 6 февраля
Совсем скоро мы увидим любимую Марго Робби в ее коронной роли - сумасшедшей Харли Квинн. В. новой истории героиня расстается с Джокером и уходит в настоящее разгулье. А чтобы узнать, к чему оно приведет - бегите в кинотеатр уже с 6 февраля.
Дюна
Премьера: 17 декабря
Среди экранизаций романов стоит обратить внимание на "Дюну". Во-первых, главную роль в фильме сыграет Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем"). А во-вторых, эта история покажется вам настоящим приключением вселенского масштаба, глаз от которого оторвать не получится.
Соник в кино
Премьера: 20 февраля
Любимая игра вашего детства переместится на большие экраны и станет настоящей историей про синего ёжика Соника.
Напомним,