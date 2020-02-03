«Паразиты» снова появятся в украинских кинотеатрах

3 февраля 2020 16:12 Александр Кива
«Паразиты» снова появятся в украинских кинотеатрах
«Паразиты» виходят в повторный прокат

6 февраля на экраны украинских кинотеатров возвращается корейский трагикомический триллер «Паразиты» Пон Чжун Хо – 6-кратный номинант на премию «Оскар» выходит в повторный прокат.

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Картина получила две награды Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA 2020 – как лучший иностранный фильм и за лучший оригинальный сценарий. Сейчас фильм претендует на получение премии «Оскар» в номинациях за лучший фильм, режиссуру, сценарий, монтаж, художника-постановщика и лучший международный фильм. В январе «Паразиты» получили премию «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм, и премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский ансамбль. На агрегаторе рецензий кинокритиков Metacritic, «Паразиты» собрали наибольшее количество упоминаний в топах лучших фильмов 2019 года.

История «Паразитов» разворачивается вокруг семьи четырех безработных, чья жизнь не сулит им радужных перспектив. Ситуация меняется, когда старшему сыну предлагают высокооплачиваемую подработку репетитором. С помощью сестры он делает фальшивые документы об образовании и приходит в роскошное поместье состоятельного бизнесмена. Произведя хорошее впечатление, старший сын узнает об еще одной открытой вакансии, и у него появляется очень необычный план по трудоустройству сестры. Режиссер описывает «Паразитов» как «комедию без клоунов и трагедию без воров».

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Мировая премьера «Паразитов» состоялась в рамках основной программы Каннского кинофестиваля, где фильм стал лауреатом «Золотой пальмовой ветви». После показа зрители устроили фильму 15-минутную овацию стоя. Пон Джун Хо – первый корейский режиссер, который получил главную награду Канн. Эта награда совпала со 100-летием существования корейского кинематографа. На его счету 7 полнометражных фильмов, премии Сан-Себастьяна и Азиатской киноакадемии.

«Паразиты» Пон Чжун Хо выходят в повторный прокат 6 февраля.

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