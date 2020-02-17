«Работа без авторства» выходит в украинский прокат

17 февраля 2020 00:55 Александр Кива
«Работа без авторства» выходит в украинский прокат
«Работа без авторства» выходит в украинский прокат

«Работа без авторства» была удостоена номинаций на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке и лучшую операторскую работу.

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20 февраля в украинский прокат выходит немецкая драма «Работа без авторства» оскаровского лауреата Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка. «Работа без авторства» была номинирована на премии «Оскар» и «Золотой глобус», а так же удостоена наград на Венецианском кинофестивале.

По сюжету, молодой художник Курт Барнерт сбегает из Восточной Германии в Западную, чтобы учиться живописи и свободно работать. Но прошлое настигает его, когда в отце своей возлюбленной он узнает человека, ответственного за страшные преступления. Курт разоблачит его через свои картины, которые со временем станут манифестом целого поколения. Теглайн фильма – «Не отводи взгляд».

Как и в его предыдущей работе «Жизнь других», режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк обращается к послевоенной жизни в Германии. Фильм основан на реальных событиях из жизни Герхарда Рихтера. Идея создать картину о нем возникла у режиссера, когда он познакомился с творчеством художника, чья жизнь и работы стали для него источником вдохновения. Герхард Рихтер лично встречался с режиссером Доннерсмарком и одобрил сценарий фильма, однако попросил изменить все имена и не раскрывать секрет, что в фильме – реальность, а что – фантазия автора. Сюжет ленты охватывает три десятилетия, рассказывая историю трех человеческих судеб.

«Я обязан был снять фильм про этого выдающегося человека, поскольку постоянно сталкивался с его творчеством в особенно важные моменты моей жизни, и посчитал это знаком судьбы. Увидев его работы впервые, я не смог забыть их. Они преследовали меня как назойливые мелодии, которые постоянно крутятся у тебя в голове. С той лишь разницей, что это как раз не раздражало, а превратилось в постоянный источник вдохновения», –рассказывает режиссер.

Главные роли в фильме исполнили звезды немецкого кино Том Шиллинг («Наши матери, наши отцы»), Себастьян Кох («Жизнь других») и Паула Бер («Транзит»).

«Работа без авторства» была удостоена номинаций на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке и лучшую операторскую работу. Мировая премьера ленты состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля, где она удостоилась премии Arca Cinemagiovani Award за лучший фильм по версии молодёжного жюри.

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Флориан Хенкель фон Доннсерсмарк – лауреат премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке – драму «Жизнь других» о работе Штази. Режиссер также известен по остросюжетной драме «Турист» с Джонни Деппом и Анджелиной Джоли.

Впервые «Работа без авторства» была показана в Украине в рамках Одесского кинофестиваля, а также демонстрировался на «Новом немецком кино» и «Еврофесте: кино для каждого».

«Работа без авторства» выходит в украинский прокат 20 февраля.

 

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