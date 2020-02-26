За завесой Голливуда: 5 ключевых женщин, которые боролись за права и равенство всех людей

За завесой Голливуда: 5 ключевых женщин, которые боролись за права и равенство всех людей

Мы живем в хрупком мире, который держится на активистах и ораторах. Но так было не всегда. Ранее выразить свое недовольство и возразить системе мог далеко не каждый.

Одри Хепберн

Сегодня мы расскажем об известных людях , чей вклад в разрешение многих социальных вопросов виден до сегодняшнего дня.

Стиль актрисы – целая эпоха в мире моды. Девушка умело демонстрировала изысканный вкус не только в фильмах, но и в жизни. Именно на 60-е годы приходится период наиболее тесного сотрудничества Одри с Юбером Живанши. Благодаря своей харизме и амбициям девушка смогла стать одной из первых актрис на больших экранах, кто был удостоен похвалы со стороны многих кинокритиков различных академий. Своим примером Хепберн доказала: необязательно расти в богатой семье, чтобы проложить себе дорогу к безоговорочному успеху.

Твигги

Бриджит Бардо

60-ые без Твигги нельзя назвать настоящими 60-ыми. Несмотря на свою мальчишескую худобу и короткую стрижку, девушка смогла стать одной из наиболее известных моделей всех времен и народов. Дифирамбы Твигги пели все – от Энди Уорхола до дизайнеров Marks & Spencer.

Символ Франции 60-х, Бриджит Бардо поразила мир своим талантом быть беззастенчиво сексуальной. Небрежная укладка, пухлые губы и соблазнительный голос навеки влюбили в себя не только мужчин по всему миру, но и женщин, для которых заполучить хотя бы сотую долю самоуверенности Бриджит – непосильная задача.

Верушка

Немецкая модель в первую очередь ассоциируется с продвижением боди-арта в массы. Впервые она попала на обложку Vogue в 1963 году. С ней работали знаменитые фотографы своего времени: Ричард Аведон, Ирвин Пенн и Хельмут Ньютон.

Джин Сиберг

Джин Сиберг называли одной из самых модных девушек 1960-х годов. Она была музой Жана-Люка Годара и в основном снималась в европейском кино. Одна из главных ее ролей - драма "На последнем дыхании", подарившая миру кино и моды канонический образ: Джин Сиберг с короткой мальчишеской стрижкой в тельняшке-бретонке и белоснежных чиносах. Помимо выдающихся актерских способностей, Джин активно боролась за права афроамериканцев и индейцев. Кроме того, она оказывала финансовую помощь активистам «Чёрных пантер» — леворадикальной партии, которая боролась за права афроамериканцев в США.

Кстати, с 27 февраля на всех экранах Украины состоится премьера американского триллера "Опасная роль Джин Сиберг. Лента расскажет нам о непростой судьбе главной героини во время борьбы за права афроамериканцев. В то же время у Джин закручивается роман с лидером партии «Черные пантеры», в результате за ней круглосуточно начинает следить ФБР.

За завесой Голливуда: 5 ключевых женщин, которые боролись за права и равенство всех людей / kino-teatr.ru

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