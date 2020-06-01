Горячие сериальные премьеры июня, которые нельзя пропустить

Горячие сериальные премьеры июня, которые нельзя пропустить

Рассказываем о самых громких премьерах июня, которые вы обязаны посмотреть!

Алекс Райдер

Премьера 4 июня

Приключенческий боевик рассказывает о юном супермене , который и без суперспособностей способен спасти мир от опасного злодея!

Алекс Райдер обладатель шпионских гаджетов круче, чем у Джеймса Бонда. История, наверняка, будет интересна разной аудитории, ведь на экране покажут не только разоблачение злодея, но и становление подростка, которому придется выбирать между любовью и долгом.

Дивный новый мир

Премьера 15 июня

Роман Олдоса Хаксли не нуждается в представлении, а грядущая экранизация привлекает к себе огромное внимание.

Сценарий писали целых три года, получившуюся историю решили показать в формате сериала (в первом сезоне будет 9 серий). Окажется ли переосмысление антиутопии интересным, сможет ли дать требовательным зрителям нечто новое...

Ответы на эти вопросы мы с вами получим после премьеры.

Перри Мейсон

Премьера 21 июня

Переносимся в манящий Лос-Анджелес тридцатых годов, во времена Великой депрессии, джаза и повального разгула преступности, сами собой.

Канал HBO задумал глобальный перезапуск, который, как утверждают кинокритики, точно не закончится на первом сезоне.

В центре сюжета адвокат Перри Мейсон, который пытается вести дело о похищении ребенка, и кое-как справляется с личными проблемами.

Напомним,