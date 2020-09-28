В Китае состоялась премьера сериала о COVID-19

28 сентября 2020 09:30 Алла Лысак
В Китае состоялась премьера сериала о COVID-19
В Китае состоялась премьера первого сериала о COVID-19
pixabay.com

17 сентября на телеканале CCTV-1 состоялась премьера драмы, основанной на реальных событиях, о борьбе врачей с коронавирусом.

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Премьера телешоу «Герои на переднем крае» состоялась полторы недели назад, а сериал уже попал в скандал

Дело в том, что создатели картины хотели показать борьбу медиков в Ухане во время эпидемии коронавируса на старте 2020 года, а женщины составляют большую часть медперсонала в Китае. Ожидалось, что в центре сериала окажутся именно представительницы слабого пола.

Однако пилотная серия не понравилась ни критикам, ни зрителям (общая оценка сериала оказалась на уровне 2,4 балла из 10). 

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Национальная газета Global Times пришла к выводу, что женщины в сериале показаны уничижительно, их не только не сделали главными, но и наделили многими отрицательными качествами, сделали сотрудниками, которые лишь мешали героям на передовой и постоянно советовались с мужьями. 

Как бы там ни было, а первый сериал о COVID-19 вышел, впереди нас ждут еще несколько попыток рассказать об эпидемии по телевизору. 

Напомним,

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