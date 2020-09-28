В Китае состоялась премьера сериала о COVID-19

17 сентября на телеканале CCTV-1 состоялась премьера драмы, основанной на реальных событиях, о борьбе врачей с коронавирусом.

Премьера телешоу «Герои на переднем крае» состоялась полторы недели назад, а сериал уже попал в скандал

Дело в том, что создатели картины хотели показать борьбу медиков в Ухане во время эпидемии коронавируса на старте 2020 года, а женщины составляют большую часть медперсонала в Китае. Ожидалось, что в центре сериала окажутся именно представительницы слабого пола.

Однако пилотная серия не понравилась ни критикам, ни зрителям (общая оценка сериала оказалась на уровне 2,4 балла из 10).

Национальная газета Global Times пришла к выводу, что женщины в сериале показаны уничижительно, их не только не сделали главными, но и наделили многими отрицательными качествами, сделали сотрудниками, которые лишь мешали героям на передовой и постоянно советовались с мужьями.

Как бы там ни было, а первый сериал о COVID-19 вышел, впереди нас ждут еще несколько попыток рассказать об эпидемии по телевизору.

Напомним,