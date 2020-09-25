Украина выбрала фильм, который отправит на Оскар
Украинский комитет, отбирающий фильмы на Оскар, определился с претендентом в 2021 году.
В Комитете рассказали, что сюжет фильма разворачивается в будущем, в 2025 году война закончена, а Донецкая и Луганская области снова вошли в состав Украины.
Однако они признані непригодными для проживания.
На фоне опустошения рождается новая любовь,— подчеркнули в комитете.
Все роли в фильме сыграли актеры без профессионального образования. Картину снимали в Мариуполе и Киеве.
В широкий украинский прокат лента выйдет 5 ноября.
Напомним,