Украина выбрала фильм, который отправит на Оскар

Украина выбрала фильм, который отправит на Оскар

Украинский комитет, отбирающий фильмы на Оскар, определился с претендентом в 2021 году.

В рамках 93-й премии Оскар Украину в категории Международный полнометражный фильм будет представлять картина «Атлантида».

В Комитете рассказали, что сюжет фильма разворачивается в будущем, в 2025 году война закончена, а Донецкая и Луганская области снова вошли в состав Украины.

Однако они признані непригодными для проживания.

На фоне опустошения рождается новая любовь,

— подчеркнули в комитете.

Все роли в фильме сыграли актеры без профессионального образования. Картину снимали в Мариуполе и Киеве.

Премьера «Атлантиды» состоялась на Венецианском кинофестивале в секции Горизонты, фильм получил одну из самых престижных премий, став «Лучшим фильмом», права на показ приобрели HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран.

В широкий украинский прокат лента выйдет 5 ноября.

Напомним,