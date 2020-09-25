Украина выбрала фильм, который отправит на Оскар

25 сентября 2020 09:30 Алла Лысак
Украина выбрала фильм, который отправит на Оскар
Украина выбрала фильм, который отправит на Оскар

Украинский комитет, отбирающий фильмы на Оскар, определился с претендентом в 2021 году.

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В рамках 93-й премии Оскар Украину в категории Международный полнометражный фильм будет представлять картина «Атлантида».

В Комитете рассказали, что сюжет фильма разворачивается в будущем, в 2025 году война закончена, а Донецкая и Луганская области снова вошли в состав Украины.

Однако они признані непригодными для проживания.  

На фоне опустошения рождается новая любовь,
 — подчеркнули в комитете.

Все роли в фильме сыграли актеры без профессионального образования. Картину снимали в Мариуполе и Киеве. 

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Премьера «Атлантиды» состоялась на Венецианском кинофестивале в секции Горизонты, фильм получил одну из самых престижных премий, став «Лучшим фильмом», права на показ приобрели HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран. 

В широкий украинский прокат лента выйдет 5 ноября.

Напомним,

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