5 фактов об «Отряде самоубийц. Миссия навылет»

В украинский прокат вышел фильм, претендующий на звание одной из самых громких премьер года - "Отряд самоубийц: Миссия навылет" режиссера и сценариста Джеймса Ганна. Теленеделя собрала интересные факты.

Факт №1

Большинство критиков в восторге от супергеройского фильма режиссера Джеймса Ганна и называют его лучшим из основанных на комиксах DC.

«Отряд самоубийц. Миссия навылет» – самостоятельный сиквел к фильму «Отряд самоубийц» 2016 года, который оказался провальным (сюжет ленты зрители называли плоским и критиковали качество компьютерной графики), и десятая по счету картина из Расширенной вселенной DC. По сути новый фильм – перезапуск франшизы DC о команде суперзлодеев, которых отправляют на самые опасные задания. Джеймс Ганн уверял, что его творение во многом наследует приквел, но при этом дополнил его новыми персонажами и, конечно, поместил их в совершенно экстремальные обстоятельства.

Факт №2

Продюсеры с большой осторожностью рассматривали Джеймса Ганна в качестве режиссера «Отряда самоубийц. Миссии навылет». И хотя у него за спиной были успешные проекты киновселенной Marvel – «Стражи Галактики» и «Стражи Галактики. Часть 2», полюбившиеся зрителям, стоило Ганну однажды споткнуться, как Голливуд от него отвернулся. В 2018 году всплыли старые посты режиссера в Twittter, в которых он позволял себе едко шутить по поводу педофилии, СПИДа и не только. Из-за этих высказываний Джеймсу пришлось покинуть пост постановщика «Стражей Галактик. Часть 3». Однако после возмущения фанатов и коллег Ганна его «помиловали». А конкуренты Marvel – DC – оперативно пригласили его на новый проект – перезапуск «Отряда самоубийц» в качестве сценариста и режиссера. При этом продюсеры предоставили ему максимум свободы и даже разрешили выбрать любых персонажей из комиксов DC и убить любого из них.

– Когда я в первый раз говорил о картине с ребятами из DC, то сказал: «Если возьмусь за «Отряд самоубийц», кого из героев я должен непременно сохранить из первого фильма?», – вспоминал Джеймс Ганн. – Они ответили: «Никого». Я мог взять тех же персонажей, мог – часть из них, а мог и полностью поменять состав. «Все, что захочешь, подойдет. Хочешь абсолютно новый состав суперзлодеев – мы не против». Но я с самого начала знал, что хочу использовать Харли Квинн (персонаж, сыгранный Марго Роби. – Прим. ред.), – она одна из моих любимых комиксных героинь, и был уверен, что смогу дать ей такую историю и такой образ, которые она как персонаж заслуживает.

Факт №3

Помимо Харви Квинн режиссер оставил из приквела еще и Рика Флэга (Юэль Киннаман), Капитана Бумеранга (Джай Кортни), Аманду Уоллер (Виола Дэвис). И, конечно, добавил в компанию совершенно новых героев комиксов, некоторые из которых были уже давно позабыты – Бладспорт (Идрис Эльба), Миротворец (Джон Сина), Крысолов-2 (Даниэла Мелшиор), Человек-в-Горошек (Давид Дастмалчян), Король Акул (этого персонажа озвучил Сильвестр Сталлоне), Мыслитель (Питер Капальди) и другие.

– Из всех суперзлодеев DC я выбирал самых отъявленных лузеров, – рассказывает Ганн. – Но еще мне было интересно очеловечить их. Взять откровенно глупых героев, на которых в детстве ты натыкался в комиксах, и задаться вопросом: «А как я могу сделать Человека-в-Горошек максимально человечным и убедительным?». Вот перед тобой чувак, над которым потешаются не только другие персонажи комиксов, но и читатели. Все уверены, что его сверхспособности – идиотские. Но по ходу фильма мы узнаем, что из всех героев у него самая мрачная биография. В этом весь смысл: взять нечто очень глупое и постараться добавить этому глубины. Взять нечто ничтожное и добавить этому значения.

Факт №4

А вот такие звезды, как Уилл Смит, игравший в фильме 2016 года Дэдшота, и Джарред Лето, представший в образе Джокера, в фильме Ганна остались за бортом так же, как и многие другие персонажи приквела. Вроде бы изначально оба актера и выражали желание сниматься в сиквеле «Отряда самоубийц. Миссия навылет», но не получилось согласовать рабочие графики исполнителей, участвующих и в других проектах. А может, Джарред и Уилл после провала картины 2016 года решили не рисковать. В любом случае их персонажи не фигурируют в новом фильме, а потому мы вполне сможем увидеть этих актеров в последующих проектах франшизы.

Факт №5

Первые зрители отзываются о творении Джеймса Ганна весьма положительно. Отмечают, что в «Отряде самоубийц. Миссии навылет» много юмора и удачных шуток. Но также фильм отличается обилием довольно жестоких сцен. Не зря картине присвоен рейтинг R (лица, не достигшие 17-летнего возраста, допускаются на фильм только в сопровождении родителей).

Актеры, снимавшиеся в новой ленте, также подтверждают, что новая картина – зрелище не для слабонервных.

– «Отряд самоубийц. Миссия навылет» действительно очень жесткий, – признался Юэль Киннеман, – В фильме покажут несколько глубоких трогательных сцен, но при этом будет много глупых, почти детских шуток.

Первые зрители картины поддерживают мнение актера.

– Мне очень понравился «Отряд самоубийц», – делится впечатлением один из блоггеров. – Как и следовало ожидать, он забавный, кровавый и не стесняющийся в выражениях, но также глубоко трагичный и душевный. В нем есть скрытая доброта, которой я совершенно не ожидал.

Текст: Виктория Грабовская / Теленеделя

О чем фильм?

Содержащихся в тюрьме «Белль-Рив» супергероев-злодеев освобождают по приказу чиновника правительства Аманды Уоллер и отправляют на островное государство Корто-Мальте. Им предстоит уничтожить тюрьму и лабораторию «Йотунхейм», где содержатся политические заключенные и проводятся эксперименты, а также отстранить от власти президента-диктатора Луну. Но в ходе разборок злодеи столкнутся с куда более опасным противником – могущественным инопланетным существом Старро Завоевателем…