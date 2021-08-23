Люся Интерн - 10 интересных фактов о сериале

30 августа в 18:00 на канале «Украина» состоится премьера 40-серийного ситкома «Люся Интерн». О том, как проходил кастинг, кто из любимых украинских звезд сыграл в комедийном сериале, читайте в нашей статье.

1 факт

Из любой ситуации есть выход. История главной героини сериала «Люся Интерн» – яркий тому пример. После 30 лет брака ее муж уходит к молодой любовнице. Люся Жук решает изменить свою жизнь и реализовать давнюю мечту – пройти интернатуру, которую не успела закончить много лет назад. В результате в возрасте 50 лет героиня сериала оказывается среди молодых специалистов в терапевтическом отделении больницы.

Когда я прочитала про Люсю, то поняла, что это собирательный образ двух моих подруг и меня. То есть я реально знаю трех таких девушек. Они без конца говорят, никогда не унывают, всех воодушевляют, находят выход из любой ситуации и на каждую историю у них есть сто своих примеров, – сказала о своем персонаже актриса Римма Зюбина.

2 факт

На роль Люси Жук рассматривались 25 актрис. На живой кастинг были приглашены 10 потенциальных претенденток. Каждая из них могла стать главной героиней. Однако Римма Зюбина оказалась именно такой Люсей, какой ее задумали создатели проекта.

Когда Римма Зюбина зашла в павильон на кастинг и с порога начала рассказывать миллион историй, то все переглянулись между собой и поняли, что она очень похожа на своего будущего персонажа, у которой на каждый случай найдется масса примеров, – рассказала руководитель проекта и глава авторской группы Елена Пшеничная.

3 факт

Среди героев ситкома «Люся Интерн» зрители увидят Владимира Остапчука, который сыграл в сериале самого себя. Хотя это не первая работа известного шоумена в кино, но ведущему канала «Украина» очень понравилось, что в сериале он вел свое Stand up шоу.

Очень круто, что мне дали возможность адаптировать свою роль в сценарии, поэтому во время выступления все шутки мои, кроме той, что про Олега Винника. Я сразу предупреждаю: «Олег, если что, это не моя шутка! – сказал шоумен Владимир Остапчук.

4 факт

Алексей Суханов оказался в одной постели со своей поклонницей! Фото, на котором ведущий канала «Украина» и героиня ситкома – главная медсестра по прозвищу Рупор лежат бок о бок в палате, тут же набрало множество лайков в «Инстаграме».

Актриса Виталина Библив, которая сыграла Рупор, в шутку написала:

Теперь я всем буду говорить, что спала с Сухановым.

А что произошло на самом деле, зрители узнают во время просмотра сериала.

5 факт

Самый юный актер в сериале Гриша Горобчук, который сыграл Тему – внука Люси Жук. В него влюбились все с первой же самопробы. У него нереальный комедийный потенциал, поэтому он может даже ничего не говорить: за него «работает» его очень специфическая комедийная мимика. Маленький актер наравне со взрослыми выкладывается на площадке: у него тоже есть текст, Гриша присутствует на репетициях и знает тонкости съемочного процесса.

6 факт

В сериале есть место и любовным отношениям. Причем перемены в личной жизни будут происходить у нескольких героев. Например, между молодыми интернами возникнет любовный треугольник. Зрители заметят, что между главным врачом и заведующей отделения тоже есть химия... Мало того, у Люси Жук, от которой ушел муж, «наклевывается» новая любовная история!

7 факт

Когда стали искать актера на роль любимого мужчины Люси Жук, то Римма Зюбина решила помочь кастингу и опубликовала у себя на страничке в соцсети пост, в котором рассказала об этом. И вскоре произошло нечто невероятное! В ответ на публикацию актрисе посыпалось огромное количество писем от мужчин: «Здравствуйте, я – муж Риммы Зюбиной»!

У съемочной группы и актеров сериала есть свой закрытый чат «Ляпы Люси», в котором публикуются разные смешные истории и видео со съемок. И Римма Зюбина периодически сбрасывала туда фото претендентов на роль возлюбленного для своей героини. Их было так много, что в чате даже появилась шутливая фраза: «Люся, выключите, пожалуйста, свет. Они на свет лезут».

8 факт

На площадке за время съемок появилось множество крылатых фраз. Например, главная медсестра по прозвищу Рупор приветствует коллег: «Инсульт, привет!» К операторам перекочевала ее же фраза: «Буду смотреть в оба глаза или как получится».

Если бы вы слышали наши подколы на площадке! Глядя на Римму Зюбину, Кирилла Бина и на нашего режиссера Макса Литвинова, я понимаю, что никто не заставляет нас быть серьезными, – сказал актер Павел Кружнов, который сыграл одного из молодых интернов.

9 факт

Руководитель проекта и глава авторской группы Елена Пшеничная придумала хештег #проєктмогосерця, который передает атмосферу на площадке. За время съемок команда уже стала одной большой семьей. И общение в ней продолжается не только во время работы, но и после нее.

10 факт

Каждый зритель увидит какой-то свой месседж в сериале «Люся Интерн». Например, что развод – это не конец жизни, а ее начало. Возраст 50 лет – не приговор, а новые возможности. Отсутствие отношений может указывать на возможность встретить свою любовь. А в молодом коллективе можно запросто стать не белой вороной, а заводилой!

Актриса Слава Красовская, которая сыграла заведующую отделением по прозвищу Тахикардия, объяснила:

До своєї мрії не пізно вирушати навіть у 50 років, як це зробила Люся Жук. У цій сміливості й полягає головний меседж історії, яку дивитимуться глядачі. В кожному з нас є маленька Люся. І треба випускати її на світ божий .

Возраст не имеет значения, когда сегодня есть столько возможностей осуществить свои цели.