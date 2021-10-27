Дезматч: квест на выживание в кино с 28 октября

Поклонники таких фильмов как “Пила”, “Смертельный лабиринт” и “Голодные игры” имеют возможность пополнить свою копилку впечатлений на грядущий Хэллоуин.

28 октября в украинский кинопрокат выходит триллер с сюжетом смертельного квеста – “Дезматч”.

События фильма разворачиваются вокруг нескольких парней и девушек, которых объединяют совместные школьные годы. Спустя пару лет после выпуска приятели решили встретиться и устроить посиделки у костра в лесном кемпинге.

Триллер Дезматч / ParakeeT film

Проснувшись посреди ночи после вечернего кутежа, приятели обнаруживают себя накрепко пристегнутыми к жилетам с бомбами замедленного действия и таймерами, отсчитывающими время до взрыва.

Дело в том, что в школьном прошлом ребят произошла трагическая смерть их общего друга. Отец парня убежден, что кто-то из этой компании виновен в смерти сына и жаждет мести. Это он заковал ребят в жилеты и объяснил правила: если вы убьете кого-то, вы получите оставшееся на таймере убитого время.

Триллер Дезматч / ParakeeT film

Не сумев обезвредить жилеты или найти лазейку в условиях смертельной игры, бывшие друзья разворачивают кровавую охоту друг на друга. Ведь им известно, что в живых останется кто-то один.

Триллер “Дезматч” напичкан не только жестокими сценами, но и специфическим юмором, поэтому имеет возрастное ограничение. Посмотреть фильм в кинотеатрах можно уже с 28 октября.