Еґреґор: офіційний трейлер та дата прем'єри фільму
Творці містичного фільму "Егрегор" показали оновлений трейлер та повідомили дату прем'єри.
«Еґреґор» — це українська історія про порятунок світу від ще більшої катастрофи. Фільм про нью-йоркського детектива, який отримав зашифроване послання та авіаквиток до Львова від професора, з яким не спілкувався тривалий час. Згодом з’ясовується, що професор нібито скоїв самогубство, а на його доньку полюють невідомі. Весь фільм глядач спостерігає за тим, чи зможе детектив врятувати світ від катастрофи та зустрітися віч-на-віч з найбільшим секретом його власного життя.
Ми всі, як і головний герой, маємо спільне прагнення — перемога. І об’єднуємося, щоб досягти цього, щоб знайти шляхи й побороти страх. Прагнення перемоги — це енергетичне поле, яке зараз керує всіма українцями. Все, що відбувається в країні, це і є суцільний Еґреґор, який водночас може бути зі знаком «+» та зі знаком «-». Тобто з позитивною та негативною енергетикою.
Як у сьогоденні, так і в фільмі «Еґреґор», який було знято ще до початку повномасштабного вторгнення, в центрі уваги — Україна. Саме вона є бар’єром і захистом усього цивілізованого світу. Автори кінострічки не очікували, що стрічка певною мірою передбачить драматичні події, які зараз проживає наша країна.
Режисером стрічки став Станіслав Капралов. Акторський склад – інтернаціональний. У картині знялися американський актор Омрі Роуз, відомий своєю участю у фільмах «Непокора» (2018) та «Ліга справедливості» (2017).
Українська актриса театру і кіно Олена Лавренюк – виконавиця головних ролей у фільмах «Dzidzio контрабас» і «Кава з кардамоном». Валерія Караман – партнерка Віллема Дефо і Роберта Паттінсона по фільму «Маяк» (2019). Анджей Зелінський відомий своїми ролями в серіалі «Ватага», виробництва HBO та фільмі «Піаніст» (2002) Романа Полянського.
Зйомки проєкту відбувалися в кілька етапів у різних куточках світу – в Україні (Київ і Львів), у Польщі (Варшава) та в США (Нью-Йорк). До участі залучена міжнародна команда: cпівпродюсери з польської сторони Bow and Axe Entertainment та американська компанія Fishсorb.
У фільмі глядач побачить багато екшн-сцен, підготовка до яких часто тривала близько місяця, вимагаючи від акторів постійних репетицій. Також одним з викликів для команди були нічні зйомки, адже більшість подій фільму відбувається саме вночі.
«Я сподіваюся, глядачам сподобається розплутувати цю загадку, а їхні серця битимуться в унісон з подіями фільму. Героям доведеться зіштовхнутися з неабиякими труднощами, тож маю надію, що аудиторія відчує та проникнеться їхніми емоціями», – прокоментував Омрі Роуз.
Український трилер «Еґреґор» створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Польського Інституту Кіно. У 2021 році «Еґреґор» став фільмом-закриттям фестивалю «Молодість».