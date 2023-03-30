Еґреґор: офіційний трейлер та дата прем'єри фільму

Творці містичного фільму "Егрегор" показали оновлений трейлер та повідомили дату прем'єри.

Довгоочікуваний український містичний трилер «Еґреґор» вийде на великі екрани вже 20 квітня 2023 року.Повномасштабне вторгнення змінило не лише дату прем’єри, а й сенси сприйняття самої кінострічки, пише afisha.bigmir.net.

«Еґреґор» — це українська історія про порятунок світу від ще більшої катастрофи. Фільм про нью-йоркського детектива, який отримав зашифроване послання та авіаквиток до Львова від професора, з яким не спілкувався тривалий час. Згодом з’ясовується, що професор нібито скоїв самогубство, а на його доньку полюють невідомі. Весь фільм глядач спостерігає за тим, чи зможе детектив врятувати світ від катастрофи та зустрітися віч-на-віч з найбільшим секретом його власного життя.

Ми всі, як і головний герой, маємо спільне прагнення — перемога. І об’єднуємося, щоб досягти цього, щоб знайти шляхи й побороти страх. Прагнення перемоги — це енергетичне поле, яке зараз керує всіма українцями. Все, що відбувається в країні, це і є суцільний Еґреґор, який водночас може бути зі знаком «+» та зі знаком «-». Тобто з позитивною та негативною енергетикою.

Як у сьогоденні, так і в фільмі «Еґреґор», який було знято ще до початку повномасштабного вторгнення, в центрі уваги — Україна. Саме вона є бар’єром і захистом усього цивілізованого світу. Автори кінострічки не очікували, що стрічка певною мірою передбачить драматичні події, які зараз проживає наша країна.

Режисером стрічки став Станіслав Капралов. Акторський склад – інтернаціональний. У картині знялися американський актор Омрі Роуз, відомий своєю участю у фільмах «Непокора» (2018) та «Ліга справедливості» (2017).

Українська актриса театру і кіно Олена Лавренюк – виконавиця головних ролей у фільмах «Dzidzio контрабас» і «Кава з кардамоном». Валерія Караман – партнерка Віллема Дефо і Роберта Паттінсона по фільму «Маяк» (2019). Анджей Зелінський відомий своїми ролями в серіалі «Ватага», виробництва HBO та фільмі «Піаніст» (2002) Романа Полянського.

Також глядач побачить зірку польського кінематографа Данієля Ольбрихського, улюбленого актора відомих режисерів Анджея Вайди, Кшиштофа Зануссі та Єжи Гоффмана, актора, який знявся у відомих історичних монументальних стрічках та отримав безліч нагород за свою працю. Він продовжує зніматися ( у віці 76 років) і дивує своєю здатністю перевтілюватися на знімальному майданчику.

Зйомки проєкту відбувалися в кілька етапів у різних куточках світу – в Україні (Київ і Львів), у Польщі (Варшава) та в США (Нью-Йорк). До участі залучена міжнародна команда: cпівпродюсери з польської сторони Bow and Axe Entertainment та американська компанія Fishсorb.

У фільмі глядач побачить багато екшн-сцен, підготовка до яких часто тривала близько місяця, вимагаючи від акторів постійних репетицій. Також одним з викликів для команди були нічні зйомки, адже більшість подій фільму відбувається саме вночі.

«Я сподіваюся, глядачам сподобається розплутувати цю загадку, а їхні серця битимуться в унісон з подіями фільму. Героям доведеться зіштовхнутися з неабиякими труднощами, тож маю надію, що аудиторія відчує та проникнеться їхніми емоціями», – прокоментував Омрі Роуз.

Український трилер «Еґреґор» створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Польського Інституту Кіно. У 2021 році «Еґреґор» став фільмом-закриттям фестивалю «Молодість».