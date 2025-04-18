Під час концерту MÉLOVIN у Харкові зникло світло: «Апаратура та електрика не витримали енергетики»

18 квітня 2025 09:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Під час концерту MÉLOVIN у Харкові зникло світло: «Апаратура та електрика не витримали енергетики»
Співак MÉLOVIN
Пресслужба

16 квітня MÉLOVIN дав великий сольний концерт у місті-герої Харкові. Артист подарував прихильникам оновлене шоу і вперше виконав нову пісню “Тормоз чи на газ”, премʼєра якої відбудеться 25 квітня.

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Найвідоміший ньюзмейкер України MÉLOVIN вкотре за час повномасштабного вторгнення вирушив у незламний Харків. Артист виконав свої найвідоміші хіти: “Вітрила”, “Обиратиму себе”, “Ти”, “Under the Ladder”, “Dreamer” і багато інших. Крім того, MÉLOVIN подарував харківʼянам перше виконання премʼєрної пісні “Тормоз чи на газ”, яке запамʼятається прихильникам надовго.

Я думав, що б такого вигадати, щоб ви перестали сумувати. Коли я написав цю пісню, а я робив це сам, удома, сидів і думав: “Господи, що за слова?!” Вже потім зрозумів – не треба все сприймати буквально. В пісні і кліпі ви побачите щось незвичайне для мене. Я вперше захотів, щоб ви сміялися, щоб ви розважалися – сприймайте її так, – розповів про нову пісню MÉLOVIN.

Співак MÉLOVIN / Пресслужба

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Однак під час виконання нового треку неочікувано зникло світло. MÉLOVIN пообіцяв прихильникам, що команда вирішить проблему, а сам спустився зі сцени в зал, який вже засяяв ліхтариками. Артист продовжив співати акапельно, але не один – всі в залі підтримали його і хором заспівали премʼєрний приспів “Тормоз чи на газ”. 

Користувачі соцмереж вже пророкують успіх пісні: 

  • Харків як завжди відрізняється від всіх своїм особливим вайбом! Вже хочеться запалювати цей хіт
  • Неймовірно! Перше виконання і весь зал вже співає хором! 
  • Вау! Оце премʼєра! Фантастичний Мел! Незламний Харків!
  • Від такої енергії запалюються серця, але гасне світло. Баланс!) Танцювати так танцювати, чекаємо! 
  • Навіть апаратура та електрика не витримали енергетики Харкова і Мела! Як завжди вау!

@mr.melovin премʼєра 25.04 ТОРМОЗ ЧИ НА ГАЗ 🪩 Танцюватимуть всі! #меловін #тормозчинагаз #melovin #харків ♬ оригінальний звук - MÉLOVIN

Нагадаємо, 

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