Під час концерту MÉLOVIN у Харкові зникло світло: «Апаратура та електрика не витримали енергетики»
16 квітня MÉLOVIN дав великий сольний концерт у місті-герої Харкові. Артист подарував прихильникам оновлене шоу і вперше виконав нову пісню “Тормоз чи на газ”, премʼєра якої відбудеться 25 квітня.
Я думав, що б такого вигадати, щоб ви перестали сумувати. Коли я написав цю пісню, а я робив це сам, удома, сидів і думав: “Господи, що за слова?!” Вже потім зрозумів – не треба все сприймати буквально. В пісні і кліпі ви побачите щось незвичайне для мене. Я вперше захотів, щоб ви сміялися, щоб ви розважалися – сприймайте її так, – розповів про нову пісню MÉLOVIN.
Користувачі соцмереж вже пророкують успіх пісні:
- Харків як завжди відрізняється від всіх своїм особливим вайбом! Вже хочеться запалювати цей хіт
- Неймовірно! Перше виконання і весь зал вже співає хором!
- Вау! Оце премʼєра! Фантастичний Мел! Незламний Харків!
- Від такої енергії запалюються серця, але гасне світло. Баланс!) Танцювати так танцювати, чекаємо!
- Навіть апаратура та електрика не витримали енергетики Харкова і Мела! Як завжди вау!
@mr.melovin премʼєра 25.04 ТОРМОЗ ЧИ НА ГАЗ 🪩 Танцюватимуть всі! #меловін #тормозчинагаз #melovin #харків ♬ оригінальний звук - MÉLOVIN
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