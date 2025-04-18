Під час концерту MÉLOVIN у Харкові зникло світло: «Апаратура та електрика не витримали енергетики»

16 квітня MÉLOVIN дав великий сольний концерт у місті-герої Харкові. Артист подарував прихильникам оновлене шоу і вперше виконав нову пісню “Тормоз чи на газ”, премʼєра якої відбудеться 25 квітня.

Найвідоміший ньюзмейкер України MÉLOVIN вкотре за час повномасштабного вторгнення вирушив у незламний Харків. Артист виконав свої найвідоміші хіти: “Вітрила”, “Обиратиму себе”, “Ти”, “Under the Ladder”, “Dreamer” і багато інших. Крім того, MÉLOVIN подарував харківʼянам перше виконання премʼєрної пісні “Тормоз чи на газ”, яке запамʼятається прихильникам надовго.

Я думав, що б такого вигадати, щоб ви перестали сумувати. Коли я написав цю пісню, а я робив це сам, удома, сидів і думав: “Господи, що за слова?!” Вже потім зрозумів – не треба все сприймати буквально. В пісні і кліпі ви побачите щось незвичайне для мене. Я вперше захотів, щоб ви сміялися, щоб ви розважалися – сприймайте її так, – розповів про нову пісню MÉLOVIN.

Співак MÉLOVIN / Пресслужба

Однак під час виконання нового треку неочікувано зникло світло. MÉLOVIN пообіцяв прихильникам, що команда вирішить проблему, а сам спустився зі сцени в зал, який вже засяяв ліхтариками. Артист продовжив співати акапельно, але не один – всі в залі підтримали його і хором заспівали премʼєрний приспів “Тормоз чи на газ”.

Користувачі соцмереж вже пророкують успіх пісні:

Харків як завжди відрізняється від всіх своїм особливим вайбом! Вже хочеться запалювати цей хіт

Неймовірно! Перше виконання і весь зал вже співає хором!

Вау! Оце премʼєра! Фантастичний Мел! Незламний Харків!

Від такої енергії запалюються серця, але гасне світло. Баланс!) Танцювати так танцювати, чекаємо!

Навіть апаратура та електрика не витримали енергетики Харкова і Мела! Як завжди вау!

Нагадаємо,