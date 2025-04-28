MÉLOVIN з піснею «Тормоз чи на газ» зібрав майже 1 млн гривень для військового

Співак MÉLOVIN пішов проти системи, випустивши кліп «Тормоз чи на газ» у день жалоби і зібрав майже 1 млн грн на квартиру колишньому військовому.

У пʼятницю, 25 квітня, MÉLOVIN вирішив не скасовувати премʼєру свого кліпу на нову пісню «Тормоз чи на газ», а довести на власному прикладі, що навіть у найскладніші моменти треба жити і продовжувати допомагати. Цей крок артиста не лише розірвав шаблони, але і став показником, що ризик завжди приводить до мети.

Замість скасування премʼєри, MÉLOVIN запустив разом із відеороботою збір для колишнього військового Олександра Поліщука, родина якого постраждала внаслідок обстрілу Києва 24.04.2025. Дружина Олександра загинула, а він залишився без житла, документів і речей із 1,5-річною донькою на руках.

Ми до останнього думали над тим, щоб перенести премʼєру, як це роблять усі. Я вагався, бо маю на цей рахунок особисту думку, але це досить тонка і непроста тема, і важливо не образити людей. Рішення випускати було прийнято, коли я почув історію Олександра – людина, герой, колишній військовий в один момент втратив майже все. Такий акт спротиву – чудова нагода привернути увагу до його історії і спрямувати небайдужих українців до дії, – прокоментував MÉLOVIN.

Співак MÉLOVIN / Пресслужба

Цей крок співака викликав купу хейту, але його дії не залишилися непоміченими. Менше, ніж за добу, MÉLOVIN зібрав понад 500 000 гривень! Нагадаємо, спершу ціль була 250 000, але зранку артист підняв ставку, адже люди активно підтримали його ініціативу. Наразі мета піднята до 1 мільйона гривень, щоб допомогти Олександру з купівлею квартири.

Звісно, знайшлися і ті, хто вирішив вилити бруд, та навіть зірвати збір – у суботу ввечері MÉLOVIN зателефонували шахраї, які видавали себе за представників банку. Після розмови співак навіть написав заяву в кіберполіцію.

Знайшлися зловмисники, які намагалися виманити якусь інформацію з мене. Казали, що наш рахунок заблоковано. Вони дійсно думали, що я їм вірю, особливо, коли чув як на фоні гавкає собака, – поділився у соцмережах співак.

До закриття поставленої артистом мети залишилося зовсім трохи і вже після цього MÉLOVIN планує зустрітися з Олександром для передачі кошт.

Нагадаємо,