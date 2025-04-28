MÉLOVIN з піснею «Тормоз чи на газ» зібрав майже 1 млн гривень для військового
Співак MÉLOVIN пішов проти системи, випустивши кліп «Тормоз чи на газ» у день жалоби і зібрав майже 1 млн грн на квартиру колишньому військовому.
Замість скасування премʼєри, MÉLOVIN запустив разом із відеороботою збір для колишнього військового Олександра Поліщука, родина якого постраждала внаслідок обстрілу Києва 24.04.2025. Дружина Олександра загинула, а він залишився без житла, документів і речей із 1,5-річною донькою на руках.
Ми до останнього думали над тим, щоб перенести премʼєру, як це роблять усі. Я вагався, бо маю на цей рахунок особисту думку, але це досить тонка і непроста тема, і важливо не образити людей. Рішення випускати було прийнято, коли я почув історію Олександра – людина, герой, колишній військовий в один момент втратив майже все. Такий акт спротиву – чудова нагода привернути увагу до його історії і спрямувати небайдужих українців до дії, – прокоментував MÉLOVIN.
Звісно, знайшлися і ті, хто вирішив вилити бруд, та навіть зірвати збір – у суботу ввечері MÉLOVIN зателефонували шахраї, які видавали себе за представників банку. Після розмови співак навіть написав заяву в кіберполіцію.
Знайшлися зловмисники, які намагалися виманити якусь інформацію з мене. Казали, що наш рахунок заблоковано. Вони дійсно думали, що я їм вірю, особливо, коли чув як на фоні гавкає собака, – поділився у соцмережах співак.
До закриття поставленої артистом мети залишилося зовсім трохи і вже після цього MÉLOVIN планує зустрітися з Олександром для передачі кошт.
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