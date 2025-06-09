Зірка «Будиночка на щастя» Марія Стопник розповіла, як відновлюється після складних змін

Акторка, яка виконує ролі у серіалах «Сім’я по неділях», «Будиночок на щастя» та «Голова» Марія Стопник пригадала небезпечну історію зі зйомок.

Творчі люди заради крутого результату завжди готові багато на що. Артисти погоджуються терпіти спеку чи мороз, експериментувати із зовнішністю, виконувати екстремальні сцени без дублерів та каскадерів. Та інколи саме через відвагу акторів на зйомках стаються непередбачувані ситуації.

Один з таких форс-мажорів пригадала акторка, яку побачите в новому серіалі «Сім’я по неділях» на Новому каналі Марія Стопник.

Я завжди за будь-який двіж, якщо це стосується зйомок класного проєкту, – говорить Марія. – Пам'ятаю, що колись для повного метру треба було зняти сцену в морі в Одеській області. Був травень, тобто ще не дуже спекотно, а в мене бронхіт і температура. І це ще не все! Мені потрібно було пірнути й випірнути за певною командою. Але під час одного з дублів я піймала сильну хвилю, яка відкинула мене під постамент для оператора, звідки було не так легко випірнути. Трохи злякалася тоді, але все закінчилося нормально. Загалом я люблю виклики, складні сцени з трюками. Мені цікаво втілювати все самій, завжди вмикається азарт. А ще подобається вчитися чогось нового для ролей. В одній з вистав у Франківському театрі, наприклад, танцюю чоловічий гопак.

Зірка «Будиночка на щастя» Марія Стопник / Пресслужба Нового каналу

Але після таких складних завдань потрібно згадувати про відпочинок. Рецепт у Марії простий!

Моє найкраще відновлення – сон. Я просто багато сплю, дивлюся серіали та їм, – ділиться акторка. – Ще люблю погуляти на природі, де немає людей. Або поплакати. Мені допомагає.

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