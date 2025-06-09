Зірка «Будиночка на щастя» Марія Стопник розповіла, як відновлюється після складних змін
Акторка, яка виконує ролі у серіалах «Сім’я по неділях», «Будиночок на щастя» та «Голова» Марія Стопник пригадала небезпечну історію зі зйомок.
Один з таких форс-мажорів пригадала акторка, яку побачите в новому серіалі «Сім’я по неділях» на Новому каналі Марія Стопник.
Я завжди за будь-який двіж, якщо це стосується зйомок класного проєкту, – говорить Марія. – Пам'ятаю, що колись для повного метру треба було зняти сцену в морі в Одеській області. Був травень, тобто ще не дуже спекотно, а в мене бронхіт і температура. І це ще не все! Мені потрібно було пірнути й випірнути за певною командою. Але під час одного з дублів я піймала сильну хвилю, яка відкинула мене під постамент для оператора, звідки було не так легко випірнути. Трохи злякалася тоді, але все закінчилося нормально. Загалом я люблю виклики, складні сцени з трюками. Мені цікаво втілювати все самій, завжди вмикається азарт. А ще подобається вчитися чогось нового для ролей. В одній з вистав у Франківському театрі, наприклад, танцюю чоловічий гопак.
Моє найкраще відновлення – сон. Я просто багато сплю, дивлюся серіали та їм, – ділиться акторка. – Ще люблю погуляти на природі, де немає людей. Або поплакати. Мені допомагає.
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