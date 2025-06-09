Фіма Константиновський поділився цікавими деталями про своє весілля

Ділимося подробицями найщасливішого дня в житті ведучого Фіми Константиновського та його коханої Лізи!

2 червня Фіма Константиновський оголосив про одруження з коханою Лізою. А вже 4 червня відгуляв омріяне весілля! У колі батьків та близьких друзів пара обмінялася обручками, обітницями та змінила статус на «подружжя». Серед гостей були й зіркові друзі наречених, зокрема ведучий проєкту «Пара на мільйон» (Новий канал) Роман Міщеряков та резидент Stadium Night Ваня Кухарчук.

Особливим сюрпризом-подарунком став виступ гурту Shmalgauzen, разом з яким заспівав і сам Фіма. Ведучий шоу «Поле» і «Вік на Вік» зазначає: не хотів пропустити ані секунди поруч із Лізою.

Це був найкращий день мого життя! – говорить Фіма. – Вперше за півтора року я нічого не писав у телеграм-канал «Збір закритий», в якому від дня заснування публікую актуальні збори й мотивую донатити. Але, блін, я не хотів пропустити жодної хвилини нашого весілля! Тож, шанові підписники, пробачте і зрозумійте (усміхається).

Ведучий Фіма Константиновський / Пресслужба Нового каналу

Наречені обрали для найромантичнішої події стильні й сучасні образи. Фіма був у чорному костюмі, білій сорочці та кросівках, Ліза – у довгій білій сукні з мереживними рукавами та відкритими плечима та фаті. Доповнювали вбрання весільні букет і бутоньєрка.

Ведучий Фіма Константиновський з дружиною / Пресслужба Нового каналу

Закохані сказали «так» одне одному біля арки, шлях до якої був прикрашений різнобарвними квітами. Гостей посадили за круглі столи, для яких підібрали скатертини різних кольорів. Самі ж молоді сиділи в центрі за окремим столиком, теж уквітчаним букетами.

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