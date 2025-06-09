Фіма Константиновський поділився цікавими деталями про своє весілля
Ділимося подробицями найщасливішого дня в житті ведучого Фіми Константиновського та його коханої Лізи!
Особливим сюрпризом-подарунком став виступ гурту Shmalgauzen, разом з яким заспівав і сам Фіма. Ведучий шоу «Поле» і «Вік на Вік» зазначає: не хотів пропустити ані секунди поруч із Лізою.
Це був найкращий день мого життя! – говорить Фіма. – Вперше за півтора року я нічого не писав у телеграм-канал «Збір закритий», в якому від дня заснування публікую актуальні збори й мотивую донатити. Але, блін, я не хотів пропустити жодної хвилини нашого весілля! Тож, шанові підписники, пробачте і зрозумійте (усміхається).
Закохані сказали «так» одне одному біля арки, шлях до якої був прикрашений різнобарвними квітами. Гостей посадили за круглі столи, для яких підібрали скатертини різних кольорів. Самі ж молоді сиділи в центрі за окремим столиком, теж уквітчаним букетами.
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