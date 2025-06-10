Назар Задніпровський розповів про сумніви сина перед вступом на акторський факультет

10 червня 2025 14:07 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Назар Задніпровський розповів про сумніви сина перед вступом на акторський факультет
Актор Назар Задніпровський
Пресслужба Нового каналу

Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Назар Задніпровський розповів про вступ до університету.

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Червень – це саме той час, коли тисячі випускників остаточно вирішують, ким хочуть бути, та готують документи до вступу. Серед абітурієнтів і син актора театру та кіно, народного артиста України Назара Задніпровського Михайло. У родині Задніпровських акторство більше, ніж професія. Це справжня династія, яку почали ще дідусь та бабуся Назара. Тож зараз він активно підтримує сина й допомагає йому обрати вірний шлях. Зірка серіалу «Будиночок на щастя» пригадав, хто багато років тому допоміг зробити вибір йому.

Батько та бабуся переконали, що треба йти до театрального, і я не шкодую, я щасливий! Вдячний їм за це, – говорить Назар Задніпровський. – Вони мені допомагали підготуватися до вступу. Батько дав монолог з вистави, я сам вибрав якісь байки. А бабуся вчила танцювати вальс, пам’ятаю, як з нею по кімнаті вальсували. Я був дуже «сирий», зовсім не готовий. Десь у квітні сказав, що вступатиму до театрального, за два місяці. Цього часу на підготовку дуже мало.

Актор Назар Задніпровський / Пресслужба Нового каналу

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Тепер Назар допомагає сину, який раніше мріяв стати айтішником, але згодом, як і батько, вирішив піти творчим шляхом. 

Хочу його звести з людьми, які будуть набирати курс, щоб порадили, до кого його направити, підказали, хто може допомогти з танцем. Я знаю, що вони люблять, коли до них «сирі» приходять, взагалі ніякі, щоб потім самим з них ліпити акторів, – поділився Назар Задніпровський. – Можливо, в Карпенка-Карого скажуть: «Хай приходить, як є». Він же хотів айтішником бути, і я ним не займався. «Ну й чудово, що не займався!» – каже мені Бенюк Богдан Михайлович, завідувач кафедри акторського мистецтва. Не подобається їм, коли до них приходять «готові актори», з яких батьки вже зробили артистів.

Нагадаємо, 

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