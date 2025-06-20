Актори скетчкому «Любов, як вона є» поділилися найціннішими селфі

Ексклюзив 20 червня 2025 16:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Актори скетчкому «Любов, як вона є» поділилися найціннішими селфі
Ярослав Шахторін з дружиною
Пресслужба Нового каналу

Восени Новий канал покаже новий комедійний скетчком «Любов, як вона є», у якому знялися Ярослав Шахторін, Катерина Манузіна та Валерія Фокіна.

Читайте також«Зважені та щасливі» повертаються на СТБ: деталі нового сезону
Селфі – це чудовий спосіб зупинити мить, зберегти емоцію, зафіксувати стан душі або теплий спогад. Напередодні Дня селфі, який відзначають 21 червня, актори скетчкому Нового каналу «Любов, як вона є» поділилися щирими, емоційними та важливими для них кадрами. 

Ярослав Шахторін, актор серіалу «Любов, як вона є»

У мене все очевидно – фото з моєю пташечкою (усміхається). Бо найкраще селфі – це селфі з дружиною. Це був кайфовий час, чудове місце, кохана людина поряд. Усе зійшлося в одному – найкраще з найкращою. 

Катерина Манузіна, акторка серіалу «Любов, як вона є»

Акторка Катерина Манузіна / Пресслужба Нового каналу

Читайте також«Зважені та щасливі» повертаються на СТБ: деталі нового сезону
Я з міста Біла Церква, але живу в Києві. Це селфі зробила, коли після тривалої перерви нарешті приїхала в рідне місто до батьків. Того дня сиділа в улюбленій кав’ярні біля річки – місці, з яким повʼязані найтепліші та найщиріші спогади дитинства. Це фото – ніби маленька подорож у минуле. Воно нагадує, якою безтурботною була в дитинстві, коли світ здавався простим і добрим. У цьому кадрі – не лише я, а й щось глибше: тиша, спокій, відчуття дому й любові, що ніколи не зникає, хоч як би далеко я була.

Валерія Фокіна, акторка серіалу «Любов, як вона є»

Акторка Валерія Фокіна / Пресслужба Нового каналу

Для мене селфі – це чудовий спосіб зафіксувати стан, класний макіяж чи гарний look самостійно, та не чекати, доки хтось це зробить за мене. Найкращі селфі завжди нечіткі, розмиті, з групою людей, яких любиш. Ну, і плюс у тому, що можна робити їх скільки завгодно, доки не будеш задоволений результатом на всі 100. При цьому ви не відчуватимете незручність, коли проситимете когось сфотографувати вас мільйон разів. Розслабтеся, намагайтесь не думати, який маєте вигляд, просто насолоджуйтесь.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Любов як вона є серіал Любов як вона є Валерія Фокіна Катерина Манузіна Ярослав Шахторін

Матеріали на тему

Lida Lee розповіла про секрети довготривалих стосунків
Новини

Lida Lee розповіла про секрети довготривалих стосунків
Любов, як вона є: восени на Новому каналі стартує скетчком про будні великої родини
Анонси на ТВ

Любов, як вона є: восени на Новому каналі стартує скетчком про будні великої родини
Ринок праці в сфері медіа: середні зарплати, тренди та сайти для пошуку роботи у світі
Новини

Ринок праці в сфері медіа: середні зарплати, тренди та сайти для пошуку роботи у світіРеклама
МÉLOVIN на балконі готелю «Україна» з ЛГБТ-прапором: символ свободи у серці столиці
Новини

МÉLOVIN на балконі готелю «Україна» з ЛГБТ-прапором: символ свободи у серці столиці
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Любов, як вона є: восени на Новому каналі стартує скетчком про будні великої родини

Любов, як вона є: восени на Новому каналі стартує скетчком про будні великої родини
МÉLOVIN на балконі готелю «Україна» з ЛГБТ-прапором: символ свободи у серці столиці

МÉLOVIN на балконі готелю «Україна» з ЛГБТ-прапором: символ свободи у серці столиці
Ринок праці в сфері медіа: середні зарплати, тренди та сайти для пошуку роботи у світі

Ринок праці в сфері медіа: середні зарплати, тренди та сайти для пошуку роботи у світі
Lida Lee розповіла про секрети довготривалих стосунків

Lida Lee розповіла про секрети довготривалих стосунків

Популярне відео

Гудімов і Харчишин, Epolets та AVIATOR: що варто побачити в Caribbean Club та Pepper’s Club у червні

Гудімов і Харчишин, Epolets та AVIATOR: що варто побачити в Caribbean Club та Pepper’s Club у червні
MOROZOVA презентувала трек «Мить», маніфест про життя в моменті

MOROZOVA презентувала трек «Мить», маніфест про життя в моменті
МастерШеф 15 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 24.05.2025

МастерШеф 15 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 24.05.2025
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 11.04.2025

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 11.04.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK