Актори скетчкому «Любов, як вона є» поділилися найціннішими селфі
Восени Новий канал покаже новий комедійний скетчком «Любов, як вона є», у якому знялися Ярослав Шахторін, Катерина Манузіна та Валерія Фокіна.
Ярослав Шахторін, актор серіалу «Любов, як вона є»
У мене все очевидно – фото з моєю пташечкою (усміхається). Бо найкраще селфі – це селфі з дружиною. Це був кайфовий час, чудове місце, кохана людина поряд. Усе зійшлося в одному – найкраще з найкращою.
Катерина Манузіна, акторка серіалу «Любов, як вона є»
Валерія Фокіна, акторка серіалу «Любов, як вона є»
Для мене селфі – це чудовий спосіб зафіксувати стан, класний макіяж чи гарний look самостійно, та не чекати, доки хтось це зробить за мене. Найкращі селфі завжди нечіткі, розмиті, з групою людей, яких любиш. Ну, і плюс у тому, що можна робити їх скільки завгодно, доки не будеш задоволений результатом на всі 100. При цьому ви не відчуватимете незручність, коли проситимете когось сфотографувати вас мільйон разів. Розслабтеся, намагайтесь не думати, який маєте вигляд, просто насолоджуйтесь.
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