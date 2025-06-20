Актори скетчкому «Любов, як вона є» поділилися найціннішими селфі

Восени Новий канал покаже новий комедійний скетчком «Любов, як вона є», у якому знялися Ярослав Шахторін, Катерина Манузіна та Валерія Фокіна.

Ярослав Шахторін, актор серіалу «Любов, як вона є»

Селфі – це чудовий спосіб зупинити мить, зберегти емоцію, зафіксувати стан душі або теплий спогад. Напередодні Дня селфі, який відзначають 21 червня, актори скетчкому Нового каналу «Любов, як вона є» поділилися щирими, емоційними та важливими для них кадрами.

У мене все очевидно – фото з моєю пташечкою (усміхається). Бо найкраще селфі – це селфі з дружиною. Це був кайфовий час, чудове місце, кохана людина поряд. Усе зійшлося в одному – найкраще з найкращою.

Катерина Манузіна, акторка серіалу «Любов, як вона є»

Акторка Катерина Манузіна / Пресслужба Нового каналу

Валерія Фокіна, акторка серіалу «Любов, як вона є»

Я з міста Біла Церква, але живу в Києві. Це селфі зробила, коли після тривалої перерви нарешті приїхала в рідне місто до батьків. Того дня сиділа в улюбленій кав’ярні біля річки – місці, з яким повʼязані найтепліші та найщиріші спогади дитинства. Це фото – ніби маленька подорож у минуле. Воно нагадує, якою безтурботною була в дитинстві, коли світ здавався простим і добрим. У цьому кадрі – не лише я, а й щось глибше: тиша, спокій, відчуття дому й любові, що ніколи не зникає, хоч як би далеко я була.

Акторка Валерія Фокіна / Пресслужба Нового каналу

Для мене селфі – це чудовий спосіб зафіксувати стан, класний макіяж чи гарний look самостійно, та не чекати, доки хтось це зробить за мене. Найкращі селфі завжди нечіткі, розмиті, з групою людей, яких любиш. Ну, і плюс у тому, що можна робити їх скільки завгодно, доки не будеш задоволений результатом на всі 100. При цьому ви не відчуватимете незручність, коли проситимете когось сфотографувати вас мільйон разів. Розслабтеся, намагайтесь не думати, який маєте вигляд, просто насолоджуйтесь.

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