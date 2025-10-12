Українська акторка Diana Domna стала членкинею Асоціації діячів естрадного мистецтва України

Diana Domna представляє Україну на світовій сцені

У сучасному світі блогерство давно вийшло за межі простої онлайн-активності — сьогодні це синтез режисури, продюсування та, звичайно ж, акторської майстерності. Однією з тих, хто втілює нову форму творчості, стала українська акторка та блогерка Diana Domna (справжнє ім’я — Діана Дудко), яка у січні 2024 року офіційно стала членкинею Асоціації діячів естрадного мистецтва України.

Творчий шлях Діани розпочався ще у дитинстві. Тоді, звичайна дівчинка з Житомирщини, вона досягала високих результатів у спорті, але згодом обрала інший шлях — мистецтво. Закінчивши бакалаврат за спеціальністю "Менеджмент соціокультурної діяльності" у Київському національному університеті культури і мистецтв, Діана почала активно шукати себе в творчості: запускала власний блог, брала участь у зйомках українських фільмів та серіалів, освоювала продюсування.

“Кожен мій проєкт — це відображення мого зростання. Це не просто робота, це шлях до себе,”— говорить Діана.

Після початку повномасштабної війни в Україні акторка була змушена виїхати за кордон і оселитися у Сполучених Штатах Америки. Там її кар’єра набула нового масштабного розвитку: участь у музичних кліпах відомих артистів, головні й другорядні ролі у голлівудських фільмах, робота над незалежними кінопроєктами.

Успіхи українки не залишились непоміченими на Батьківщині. Наприкінці 2023 року Асоціація діячів естрадного мистецтва України високо оцінила її вклад у розвиток сучасного українського та світового кіно. І вже 5 січня 2024 року Diana Domna стала офіційною членкинею Асоціації як акторка театру і кіно, продюсерка та режисерка.

Сьогодні вона продовжує активно працювати у США, розвиває власний блог, співпрацює з міжнародними продюсерами й митцями, і водночас несе з собою українську ідентичність у кожному проєкті.

"Вже більше року я представляю Україну на світовій сцені. І це лише початок. Далі буде ще більше!" — впевнено заявляє акторка.