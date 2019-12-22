Alyona Alyona взбудоражила Сеть откровенным фото: «Фруктовая бомба»

Артистка прикрыла свое тело гигантским фруктом.

Популярная рэп-исполнительница Аlyona Аlyona неожиданным образом пожаловалась на погоду. Знаменитость опубликовала в своем Instagram фото, где позирует обнаженной, а тело прикрывает огромным мандарином.

Что-то погода вовсе не новогодняя. Болеют все, и снега нет, хорошо, что мандаринок – полные прилавки,

– подписала кадр певица.

Рэп-исполнительница Аlyona Аlyona / социальная сеть Instagram

Рэперше удалось поднять настроение своей армии поклонников, снимок собрал около 30 тысяч лайков. Коллеги по сцене также не остались в стороне, MONATIK и TARABAROVA оставили восторженные смайлы в комментариях.

К слову, подобные снимки все чаще появляются в соцсетях Алены. Девушка не только не обращает внимание на хейтеров, которые не довольны ее фигурой, а еще больше подливает масла в огонь.

Напомним,