Alyona Alyona взбудоражила Сеть откровенным фото: «Фруктовая бомба»

22 декабря 2019 13:00 Катерина Даниленко
Alyona Alyona взбудоражила Сеть откровенным фото: «Фруктовая бомба»
Рэп-исполнительница Аlyona Аlyona
социальная сеть Instagram

Артистка прикрыла свое тело гигантским фруктом.

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Популярная рэп-исполнительница Аlyona Аlyona неожиданным образом пожаловалась на погоду. Знаменитость опубликовала в своем Instagram фото, где позирует обнаженной, а тело прикрывает огромным мандарином.

Что-то погода вовсе не новогодняя. Болеют все, и снега нет, хорошо, что мандаринок – полные прилавки,
– подписала кадр певица.

Рэп-исполнительница Аlyona Аlyona / социальная сеть Instagram

Рэперше удалось поднять настроение своей армии поклонников, снимок собрал около 30 тысяч лайков. Коллеги по сцене также не остались в стороне, MONATIK и TARABAROVA оставили восторженные смайлы в комментариях.

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К слову, подобные снимки все чаще появляются в соцсетях Алены. Девушка не только не обращает внимание на хейтеров, которые не довольны ее фигурой, а еще больше подливает масла в огонь.

Напомним,

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