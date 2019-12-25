Роберт Паттинсон планирует сняться в фильме для взрослых: если провалится «Бэтмен»

Звезда «Сумерок» ошарашил неожиданным признанием.

Популярный британский актер Роберт Паттинсон заявил о своих планах на ближайшее будущее. В интервью изданию The Guardian мужчина сообщил, что в случае провала нового «Бэтмена» начнет сниматься в порно.

Кроме того, знаменитость уточнил, что речь идет не о классическом порно, а об артхаусном кино для взрослых. При этом заметил, что для него нет более строгого критика, чем он сам.

Свое участие в фильме «Бэтмен» Роберт считает достижением, ведь персонаж главного героя очень ему близок. По его словам, в этой роли есть сила, которая привлекает всех.

Я думаю, что у меня хороший вкус в кино. Даже после очень короткой встречи я могу сказать, получится ли у режиссера сделать что-то хорошее или нет,

‒ отметил актер.

Напомним,