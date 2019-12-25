Роберт Паттинсон планирует сняться в фильме для взрослых: если провалится «Бэтмен»
25 декабря 2019 10:00
Британский актер Роберт Паттинсон
социальная сеть Instagram
Звезда «Сумерок» ошарашил неожиданным признанием.
Роберт Паттинсон заявил о своих планах на ближайшее будущее. В интервью изданию The Guardian мужчина сообщил, что в случае провала нового «Бэтмена» начнет сниматься в порно.
Кроме того, знаменитость уточнил, что речь идет не о классическом порно, а об артхаусном кино для взрослых. При этом заметил, что для него нет более строгого критика, чем он сам.
Я думаю, что у меня хороший вкус в кино. Даже после очень короткой встречи я могу сказать, получится ли у режиссера сделать что-то хорошее или нет,‒ отметил актер.
Напомним,
Как Роберт Паттинсон может выглядеть в образе Бэтмена / социальная сеть Instagram