Роберт Паттинсон планирует сняться в фильме для взрослых: если провалится «Бэтмен»

25 декабря 2019 10:00 Катерина Даниленко
Роберт Паттинсон планирует сняться в фильме для взрослых: если провалится «Бэтмен»
Британский актер Роберт Паттинсон
социальная сеть Instagram

Звезда «Сумерок» ошарашил неожиданным признанием.

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Популярный британский актер Роберт Паттинсон заявил о своих планах на ближайшее будущее. В интервью изданию The Guardian мужчина сообщил, что в случае провала нового «Бэтмена» начнет сниматься в порно.

Кроме того, знаменитость уточнил, что речь идет не о классическом порно, а об артхаусном кино для взрослых. При этом заметил, что для него нет более строгого критика, чем он сам.

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Свое участие в фильме «Бэтмен» Роберт считает достижением, ведь персонаж главного героя очень ему близок. По его словам, в этой роли есть сила, которая привлекает всех.

Я думаю, что у меня хороший вкус в кино. Даже после очень короткой встречи я могу сказать, получится ли у режиссера сделать что-то хорошее или нет,
‒ отметил актер.

Напомним,

Как Роберт Паттинсон может выглядеть в образе Бэтмена / социальная сеть Instagram
 

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