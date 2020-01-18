Хореограф Татьяна Денисова о зависимых отношениях: «В следующий раз будет иммунитет»
Знаменитость больше не афиширует личную жизнь.
После скандального развода, который обсуждала вся страна, Денисова перестала давать интервью на тему личных отношений. Очевидно, полученного опыта ей хватило, чтобы понять, что личное должно оставаться личным. Однако в своем микроблоге артистка дает советы в амурных делах своим подписчикам.
Так, на вопрос о том, как расстаться с прошлым и уйти от зависимых отношений, Денисова ответила:
Наверное, никак. Нужно сильно устать и исчерпать свои ресурсы ради опыта. Обжечься как следует. И в следующий раз уже будет иммунитет: да зачем мне эти качели?!
Напомним,
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