Хореограф Татьяна Денисова о зависимых отношениях: «В следующий раз будет иммунитет»

18 января 2020 16:00 Катерина Даниленко
Хореограф Татьяна Денисова о зависимых отношениях: «В следующий раз будет иммунитет»
Экс-судья шоу «Танцюють всі» Татьяна Денисова
социальная сеть Instagram

Знаменитость больше не афиширует личную жизнь.

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Хореограф Татьяна Денисова запомнилась зрителям благодаря проекту «Танцюють всі» и скандальным отношениям с финалистом первого сезона «X-фактор» Александром Кривошапко. Возлюбленные часто появлялись вместе на светских мероприятиях и демонстрировали свою любовь на публике. Однако они прожили в официальном браке всего год, а после подали на развод.

После скандального развода, который обсуждала вся страна, Денисова перестала давать интервью на тему личных отношений. Очевидно, полученного опыта ей хватило, чтобы понять, что личное должно оставаться личным. Однако в своем микроблоге артистка дает советы в амурных делах своим подписчикам.

Так, на вопрос о том, как расстаться с прошлым и уйти от зависимых отношений, Денисова ответила:

Наверное, никак. Нужно сильно устать и исчерпать свои ресурсы ради опыта. Обжечься как следует. И в следующий раз уже будет иммунитет: да зачем мне эти качели?!

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К слову, брак с Кривошапко в жизни Денисовой был не единственным. До него танцовщица была замужем за финалистом шоу «Україна має талант» Ильей Страховым и родила от него сына Льва.

Напомним,

Ответ Татьяны Денисовой на вопрос подписчиков / социальная сеть Instagram
 

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