JULIK празднует 30-летний юбилей: «Очень позитивный и светлый человек»

23 января шоумен и певец JULIK празднует свое тридцатилетие. Звездные друзья и коллеги артиста решили присоединиться ко всем поздравлениям и вспомнили интересные факты, истории, связанные с ним!

Он успешный ведущий, певец и саунд-продюсер, известный своим участием в коллективе Dzidzio! Вся жизнь Julikа – это вечная любовь к музыке, к работе и к своим поклонникам!

Сам артист комментирует свое отношение к музыке именно так:

Музыка со мной всю жизнь! Сколько себя помню - столько и Она есть в моей жизни! Еще будучи маленьким, благодаря отцу мог играть на свадьбах, зарабатывая первые средства на свои нужды! Поэтому автоматически как такого выбора не было, всегда знал, что буду музыкантом и буду работать в этой сфере. Именно музыка является моей кормилицей и большим удовольствием и кайфом!

Певец JULIK / пресс-служба

Накануне юбилея, пресс-служба артиста и редакция TV.UA собрали комментарии коллег по работе, друзей и родных:

«С Юликом мы познакомились больше года назад, когда он с Ростиком пришли ко мне в театр песни (Театр песни Павла Зиброва) с хорошей бутылкой. Так сразу открываются двери: бутылка, улыбка, кепка и кружка с его фамилией (смеется)! Ну, такой «фраерский» набор. И сказали: «Мы молодые и талантливые, и можем сделать Вам хитяру! Подумайте, что Вы нам хотели бы вручить, а мы переделаем современно, так, что Вам понравится». Я отдал «Мертві бджоли». Через неделю мы уже записывали «Мертві бджоли не гудуть» в новой обработке, этой песне почти тридцать лет. Я очень благодарен Юлику, что он сделал новое дыхание этой песне, а еще мы сделали лирик-видео. Молодежь с удовольствием танцует и поет на дискотеках, в караоке. Одним словом, живет «Мертві бджоли не гудуть»! И Зибров стал современным, молодежным, танцующим, благодаря таким ритмам, такой композиции. И вот через год появился стих, который мне подарил Петр Мага - «Вуса-бренд», сел писать музыку и три дня мучался, ничего не получилось. Многие пробовали сделать музыку и все было не то! Набрал Юлика и говорю: ты сделал «Мертві бджоли», попробуй и эту. Буквально через один день уже был припев, мне перезвонил Юлик, выслал на пленке припев и куплет, и я сказал - все 10-ка, заканчивай! Ну вот так, он приехал в Киев, немного меня помучил, честно говоря! Потому что в таком темпе, и латынь - было тяжело петь. Но ничего, удалось и вышел «Народный шлягер», если честно «Вуса-бренд» попали опять в десятку. Поэтому я тебе очень благодарен, друг, что ты прекрасный музыкант, у тебя есть вкус, высокий вкус! Ты современный, ты смотришь и слушаешь, «перелопачиваешь» все, что модно в этом мире - на свои, украинские! И умеешь делиться со своими коллегами и друзьями. Я тебе желаю в твое 30-летие, это уже такое совершеннолетие-совершеннолетие, расцвета, я тебе желаю невероятного энтузиазма, который у тебя есть - пусть бурлит, выливается и наполняется! Ты умеешь делиться счастьем, это очень и очень важно! Будь здоровый, будь счастлив и будь успешным, и поздравляю тебя с первым, классным юбилеем!» – прокомментировал Народный артист Украины Павел Зибров.

Певец JULIK / пресс-служба

«С Назаром я познакомился в 2008 году, когда он пришел к нам на репетицию. На тот момент я играл в рок-группе и мы были в поисках клавишника. Когда пришел маленький мальчик с клавишей большей него, я сначала скептически отнесся к его появлению, но после того, как он стал за свой инструмент, у меня был приятный шок и я понял, что это настоящий талант! Мы начали вместе играть, так и завязалась наша дружба! Сегодня это мой друг, кум и партнер по работе, и я его очень ценю! Хочу пожелать ему радости, осуществления всех планов и побольше приятных моментов, а также здоровья для всей семьи!» – поздравил Орест Галицкий, друг и кум Юлика!

«Юлик у меня характеризуется, как очень позитивный и светлый человек, а еще очень хороший! Каждый раз, когда встречаю, он улыбчив, и у тебя сразу поднимается настроение! Когда человек тебе улыбается, у тебя настроение просто не может быть плохим. Я желаю всего только самого лучшего, чтобы было много ярких, классных треков и никогда не останавливаться, идти только вперед!» – сказала певица Sonya Kay.

Певец JULIK / пресс-служба

«Как своему самому близкому человеку в жизни, желаю тебе построить настоящую гармоничную жизнь, говорят, в этом и есть истинное счастье, ну и чтобы твоя творческая муза тебя никогда не покидала! Помни, что твоя семья всегда тебя поддержит во всем, что ты задумал!» – добавила жена JULIKa Екатерина Гук.

«Видимся с Юликом не так часто, чтобы с нами случались какие-то смешные истории. Но то, что он чрезвычайно положительный и талантливый человек - это 100%. 30 лет - начало взрослой жизни! Артист, желаю тебе сил, вдохновения, музыки во всем и всего в музыке!!! С юбилеем!» – поздравил теле- и радиоведущий Денис Жупник.

«Мои дети познакомились в Интернете 14 февраля, мне было интересным знакомство с будущим зятем, который долгое время жил в Италии и был музыкантом! Я себе задавала вопрос, как же так будет, что моя дочь будет встречаться? В наше время такого не было, чтобы через Интернет знакомились (смеется). Встретилась с Назаром, поняла, что парень непростой! Присутствует в нем мужская уверенность, поэтому я смело доверила свою дочь! Кроме целеустремленности, я увидела в нем надежность и еще чрезвычайный талант. Талантливый во всем: к смене обстановки, к различным ситуациям, и, наверное, не робким к выходу из зоны комфорта! Это очень и очень важно! Плодом любви в их жизни стал прекрасный сынок и мой внук Денис. Поздравляю с днем ​​рождения зять, желаю, чтобы огонь в сердце всегда горел, чтобы вера присутствовала в твоей жизни! Желаю, чтобы все перемены были только к лучшему. Люблю своего зятя, в замечательных с ним отношениях и желаю ему добра! Как будет счастлив зять, будет счастлива дочь и внук, и все будут счастливы!» – сказала теща JULIKa, радиоведущая Дианка Гайворонюк.

Певец JULIK / пресс-служба

«Познакомились мы с Юликом на концерте, когда он еще сотрудничал с покойным Владиславом Левицким, когда мы провожали Влада на Новую Волну во Львове, в одном из ночных клубов. Это было за кулисами. Конечно, как все творческие люди мы поговорили, перезнакомились, а со временем встретились в Киеве, где продолжили нормально знакомство! Мы пели в караоке, общались! Хочу просто сказать, что это хороший человек, который всегда идет на уступки своим друзьям и я могу его назвать своим другом. Присоединяюсь ко всем поздравлениям!» – подчеркнул заслуженный артист Украины Андрей Князь.

«Я благодарен Юлику за почти два года совместного сотрудничества! Это не только талантливый человек и шеф, но и настоящий друг, который всегда поднимает настроение! Ежедневная мотивация, брейншторм, постоянная работа над собой и позитив – это все залог жизни Назара (настоящее имя Юлика)! В этот день скажу, что ты большой профессионал своего дела – всегда двигайся вперед к своей мечте, заряжай всех позитивом и дари свое творчество поклонникам! Поздравляю и желаю только верного окружения и самое главное – крепкого здоровья! Рад сотрудничеству с тобой», – сказал менеджер Julikа Ростислав Пелех.

«TV.UA» также поздравляет Юлика с юбилеем! Пусть его творческий путь всегда будет наполнен хорошими эмоциями, новыми впечатлениями и приветливыми людьми вокруг! Чтобы все, что запланировал, обязательно сбылось и жизнь приносила только кайф!