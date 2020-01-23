JULIK празднует 30-летний юбилей: «Очень позитивный и светлый человек»
23 января шоумен и певец JULIK празднует свое тридцатилетие. Звездные друзья и коллеги артиста решили присоединиться ко всем поздравлениям и вспомнили интересные факты, истории, связанные с ним!
Сам артист комментирует свое отношение к музыке именно так:
Музыка со мной всю жизнь! Сколько себя помню - столько и Она есть в моей жизни! Еще будучи маленьким, благодаря отцу мог играть на свадьбах, зарабатывая первые средства на свои нужды! Поэтому автоматически как такого выбора не было, всегда знал, что буду музыкантом и буду работать в этой сфере. Именно музыка является моей кормилицей и большим удовольствием и кайфом!
«С Юликом мы познакомились больше года назад, когда он с Ростиком пришли ко мне в театр песни (Театр песни Павла Зиброва) с хорошей бутылкой. Так сразу открываются двери: бутылка, улыбка, кепка и кружка с его фамилией (смеется)! Ну, такой «фраерский» набор. И сказали: «Мы молодые и талантливые, и можем сделать Вам хитяру! Подумайте, что Вы нам хотели бы вручить, а мы переделаем современно, так, что Вам понравится». Я отдал «Мертві бджоли». Через неделю мы уже записывали «Мертві бджоли не гудуть» в новой обработке, этой песне почти тридцать лет. Я очень благодарен Юлику, что он сделал новое дыхание этой песне, а еще мы сделали лирик-видео. Молодежь с удовольствием танцует и поет на дискотеках, в караоке. Одним словом, живет «Мертві бджоли не гудуть»! И Зибров стал современным, молодежным, танцующим, благодаря таким ритмам, такой композиции. И вот через год появился стих, который мне подарил Петр Мага - «Вуса-бренд», сел писать музыку и три дня мучался, ничего не получилось. Многие пробовали сделать музыку и все было не то! Набрал Юлика и говорю: ты сделал «Мертві бджоли», попробуй и эту. Буквально через один день уже был припев, мне перезвонил Юлик, выслал на пленке припев и куплет, и я сказал - все 10-ка, заканчивай! Ну вот так, он приехал в Киев, немного меня помучил, честно говоря! Потому что в таком темпе, и латынь - было тяжело петь. Но ничего, удалось и вышел «Народный шлягер», если честно «Вуса-бренд» попали опять в десятку. Поэтому я тебе очень благодарен, друг, что ты прекрасный музыкант, у тебя есть вкус, высокий вкус! Ты современный, ты смотришь и слушаешь, «перелопачиваешь» все, что модно в этом мире - на свои, украинские! И умеешь делиться со своими коллегами и друзьями. Я тебе желаю в твое 30-летие, это уже такое совершеннолетие-совершеннолетие, расцвета, я тебе желаю невероятного энтузиазма, который у тебя есть - пусть бурлит, выливается и наполняется! Ты умеешь делиться счастьем, это очень и очень важно! Будь здоровый, будь счастлив и будь успешным, и поздравляю тебя с первым, классным юбилеем!» – прокомментировал Народный артист Украины Павел Зибров.
«Юлик у меня характеризуется, как очень позитивный и светлый человек, а еще очень хороший! Каждый раз, когда встречаю, он улыбчив, и у тебя сразу поднимается настроение! Когда человек тебе улыбается, у тебя настроение просто не может быть плохим. Я желаю всего только самого лучшего, чтобы было много ярких, классных треков и никогда не останавливаться, идти только вперед!» – сказала певица Sonya Kay.
«Видимся с Юликом не так часто, чтобы с нами случались какие-то смешные истории. Но то, что он чрезвычайно положительный и талантливый человек - это 100%. 30 лет - начало взрослой жизни! Артист, желаю тебе сил, вдохновения, музыки во всем и всего в музыке!!! С юбилеем!» – поздравил теле- и радиоведущий Денис Жупник.
«Мои дети познакомились в Интернете 14 февраля, мне было интересным знакомство с будущим зятем, который долгое время жил в Италии и был музыкантом! Я себе задавала вопрос, как же так будет, что моя дочь будет встречаться? В наше время такого не было, чтобы через Интернет знакомились (смеется). Встретилась с Назаром, поняла, что парень непростой! Присутствует в нем мужская уверенность, поэтому я смело доверила свою дочь! Кроме целеустремленности, я увидела в нем надежность и еще чрезвычайный талант. Талантливый во всем: к смене обстановки, к различным ситуациям, и, наверное, не робким к выходу из зоны комфорта! Это очень и очень важно! Плодом любви в их жизни стал прекрасный сынок и мой внук Денис. Поздравляю с днем рождения зять, желаю, чтобы огонь в сердце всегда горел, чтобы вера присутствовала в твоей жизни! Желаю, чтобы все перемены были только к лучшему. Люблю своего зятя, в замечательных с ним отношениях и желаю ему добра! Как будет счастлив зять, будет счастлива дочь и внук, и все будут счастливы!» – сказала теща JULIKa, радиоведущая Дианка Гайворонюк.
«TV.UA» также поздравляет Юлика с юбилеем! Пусть его творческий путь всегда будет наполнен хорошими эмоциями, новыми впечатлениями и приветливыми людьми вокруг! Чтобы все, что запланировал, обязательно сбылось и жизнь приносила только кайф!