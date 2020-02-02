Знаменитости почтили память погибшего 5 лет назад Кузьмы Скрябина: «В наших сердцах»

2 февраля 2020 18:00 Катерина Даниленко
Знаменитости почтили память погибшего 5 лет назад Кузьмы Скрябина: «В наших сердцах»
Украинский музыкант Кузьма Скрябин
социальная сеть Instagram

Многие друзья артиста все еще не могут смириться с утратой.

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Ровно 5 лет назад в смертельном ДТП в Днепропетровской области погиб известный украинский певец, лидер группы «Скрябин» Андрей Кузьменко. В честь годовщины смерти близкие друзья и поклонники вспомнили артиста, написав множество теплых слов в его адрес.

Він багато чого не встиг. Але те, що зробив ‒ відкликається у душах мільйонів людей по сьогодні. Важко бути таким справжнім і чесним в наш час, але в нього це з легкістю виходило. Продовжуємо його справу в кожній ноті. Кузьма, пам‘ятаємо! Спочивай з миром, геніє,
‒ написали участники группы «Антитела» в Facebook.

Коллектив «Океан Эльзы» напомнил, что светлая память о Кузьме живет в каждом из нас. Его песни все так же популярны и актуальны в нынешнем мире:

5 років вже пройшло. Та він все рівно тут, з нами, у його піснях, що живуть в кожному з нас. Пам'ятаємо.

Близкая подруга Кузьмы Ирина Билык посвятила отдельный пост музыканту в своем Instagram:

Сегодня хочется молчать... и вспоминать лучшего.

Телеведущая Лилия Ребрик поделилась фрагментом клипа группы «Скрябин», в котором ей посчастливилось сняться. Девушка благодарна судьбе, что ей удалось с ним познакомиться и поработать:

Кузьма. 5 років як тебе не стало. Світла пам'ять… Вічна пам'ять.

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Коллега по проекту «Шанс» и подруга музыканта Наталья Могилевская также оставила несколько строк близкому человеку:

Кузьма, я тебя люблю. Спасибо, что ты умел так радоваться жизни.

Напомним,

 

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