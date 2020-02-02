Знаменитости почтили память погибшего 5 лет назад Кузьмы Скрябина: «В наших сердцах»
Многие друзья артиста все еще не могут смириться с утратой.
Він багато чого не встиг. Але те, що зробив ‒ відкликається у душах мільйонів людей по сьогодні. Важко бути таким справжнім і чесним в наш час, але в нього це з легкістю виходило. Продовжуємо його справу в кожній ноті. Кузьма, пам‘ятаємо! Спочивай з миром, геніє,‒ написали участники группы «Антитела» в Facebook.
Коллектив «Океан Эльзы» напомнил, что светлая память о Кузьме живет в каждом из нас. Его песни все так же популярны и актуальны в нынешнем мире:
5 років вже пройшло. Та він все рівно тут, з нами, у його піснях, що живуть в кожному з нас. Пам'ятаємо.
Близкая подруга Кузьмы Ирина Билык посвятила отдельный пост музыканту в своем Instagram:
Сегодня хочется молчать... и вспоминать лучшего.
Телеведущая Лилия Ребрик поделилась фрагментом клипа группы «Скрябин», в котором ей посчастливилось сняться. Девушка благодарна судьбе, что ей удалось с ним познакомиться и поработать:
Кузьма. 5 років як тебе не стало. Світла пам'ять… Вічна пам'ять.
Кузьма, я тебя люблю. Спасибо, что ты умел так радоваться жизни.
Напомним,