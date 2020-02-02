Дочь Любови Успенской раскрыла ужасные подробности отношений с матерью

Девушка призналась, что больше не может держать это в себе.

30-летняя дочь Любови Успенской Татьяна в 2019 году попала в аварию в Коста-Рике и тяжело пережила реабилитацию. Звездная мать приложила много усилий, чтобы помочь дочке, однако неоднократно признавалась, что отношения с ней нельзя назвать простыми. Девушка переживает сильнейшее психологическое потрясение.

Ее душевное состояние пошатнулось, психологически она не справляется самостоятельно с болезнью. И я всячески пытаюсь помочь ее организму бороться с этим. Три клиники за нашими плечами не дали должного результата. Мои попытки закрыть ее от общества, которое не всегда доброе ‒ оказались безуспешными. Я старалась сделать все, что может любящий человек, но я не всесильна,

‒ поделилась певица в своем микроблоге.

Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной / социальная сеть Instagram

Неожиданно для всех дочь Татьяна не стала молчать, она появилась в студии программы, где рассказала ужасные подробности отношений с матерью. Девушка заявила, что певица якобы пыталась ее задушить: «Она берет, запирает дверь на ключ и начинает меня душить. Мне было страшно, но страшнее ‒ продолжать молчать».

Помимо применения физической силы, как утверждает наследница звезды, она также угрожала ей применением сильнодействующих препаратов: «Вызовем санитаров и тебя заколют».

Напомним,