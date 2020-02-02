Дочь Любови Успенской раскрыла ужасные подробности отношений с матерью
Девушка призналась, что больше не может держать это в себе.
Ее душевное состояние пошатнулось, психологически она не справляется самостоятельно с болезнью. И я всячески пытаюсь помочь ее организму бороться с этим. Три клиники за нашими плечами не дали должного результата. Мои попытки закрыть ее от общества, которое не всегда доброе ‒ оказались безуспешными. Я старалась сделать все, что может любящий человек, но я не всесильна,‒ поделилась певица в своем микроблоге.
Неожиданно для всех дочь Татьяна не стала молчать, она появилась в студии программы, где рассказала ужасные подробности отношений с матерью. Девушка заявила, что певица якобы пыталась ее задушить: «Она берет, запирает дверь на ключ и начинает меня душить. Мне было страшно, но страшнее ‒ продолжать молчать».
Напомним,