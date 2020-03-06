Берлинале 2020: Фонд Янковского и Госкино организовали Украинский бизнес-ланч

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В воодушевленной атмосфере, в обеденном зале Палаты депутатов Берлина собрались более 250 продюсеров из 52, чтобы познакомиться со своими украинскими коллегами. Благодаря плодотворному сотрудничествус Берлинским кинофестивалем, около 30 украинских продюсеров получили уникальную возможность поучаствовать в престижном

Гости Украинского бизнес-ланча на Берлинале 2020

Комментируя это событие, Игорь Янковский отметил, что его Фонд уже восьмой год подряд последовательно продвигает украинское кино за рубежом.

"Пять лет назад мы заложили хорошую традицию ежегодно проводить бизнес-ланчи "Meet Ukrainian Producers" на Каннском международном кинофестивале во Франции, пользующиеся большим успехом. В Германии мы от имени Украины третий год подряд организовываем встречу профессионалов на крупнейшем в мире Берлинском кинофестивале. В прошлом мы неоднократно финансово поддерживали работу Украинского национального стенда на Европейском кинорынке в Берлине и Каннах, проводили Украинский вечеринки, привозили в Канны и на Берлинале молодых кинематографистов. Как видим, эта работа приносит свои плоды — молодые режиссеры и продюсеры начали снимать полнометражные фильмы, которые попадают в самых престижных кинофестивалей мира, все больше украинских фильмов выходят в копродукции с иностранными продюсерами", — отметил бизнесмен и меценат Игорь Николаевич Янковский.

Фонд Янковского проводит бизнес-ланчи на Берлинале третий год подряд. Благодаря тому, что Украина выступила хозяйкой бизнес-ланча, новая глава Ассоциации киноиндустрии Украины (FIAU), совладелица Евгения Яцута получила отличную возможность провести презентацию Украинской киноиндустрии на рынке копродукции.

Игорь Янковский, Александр Максимчук, Павел Сушко

"Для Украины очень важно участие в таких индустриальных событиях, как Co-Production Market Berlinale. Это высокий уровень возможностей. И такое сотрудничество несколько лет подряд мы уже имеем с украинскими партнерами. Не случайно, в этом году впервые на рынке копродукции представлен украинский фильм, как проект, который находится на стадии производства, — отметила руководитель Co-Production Market Мартина Блайс.

На нынешнем Берлинском киносмотре Украина представила множество замечательних кинолент. В рамках программы Berlinale Special состоялась мировая премьера фильма-антиутопии Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера". В программе Generation 14plus показали документальный фильм "Земля блакитна, ніби апельсин" режиссера Ирины Цилык. А еще оргкомитет Берлинского кинофестиваля отобрал в основную конкурсную программу скандальную киноновеллу режиссера Ильи Хржановского “Дау. Наташа", одним из производителей которой является украинская компания "Phenomen Ukraine". На 70-м Берлинале оператор фильма получил приз "за выдающиеся художественные достижения".

К участию в ежегодном форуме Berlinale Talents отобрали украинского режиссера и сценариста Жанну Озирну. А новый фильм продюсера Владимира Яценко и режиссера Валентина Васяновича “Відблиск” впервые в истории отечественного кино попал в число 36 лучших международных проектов на престижном Berlinale Co-production Market. Украинскую ленту отобрали среди 302 заявок из разных стран мира.

Дискуссии во время бизнес-ланча

Состоялись также рыночные показы новых украинских лент: "Мої думки тихі" (реж. Антонио Лукич), "Віддана" (реж. Кристина Сиволап), "Захар Беркут" (реж. Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн), "Забуті" (реж. Дарья Онищенко), сериала "Схованки" (реж. Ирина Громозда, креативный продюсер Олеся Лукьяненко, со-продюсер Екатерина Вишневская) и "LET IT SNOW" (реж. Станислав Капралов).

Напомним, Берлинале — международный кинофестиваль класса "А", который считается одним из самых престижных и посещаемых кинофестивалей мира. Ежегодно проводится с 1951 года в столице Германии. В рамках Берлинале работает Европейский кинорынок (EFM), являющийся одним из важнейших мест встречи профессионалов киноиндустрии.