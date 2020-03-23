Коронавирус: ТОП-10 «анти-панических заповедей» во время кризисной ситуации от Марины Кухар

Распространение китайского коронавируса в мире – главная тема всех СМИ.

Ежедневно в новостях мы слышим информацию о новых очагах возгорания инфекции , а самое неприятное – статистику о количестве людей, которых вирус, к сожалению, победил.

Телеведущая новостей «Сегодня» на канале «Украина» Марина Кухар советует, как не поддаваться беспокойству и не впадать в панику. За годы работы в новостях ведущая была свидетелем не одной волны паники. И в случае кризисных ситуаций наработала 10 «анти-панических заповедей».

1. Кризисы были, есть и всегда будут.

2. Критическое мышление еще никому не вредило, а паника многим.

3. Прежде всего – прямо или опосредованно – от паники страдают сами паникеры и я была тому свидетелем.

4. Всегда найдутся люди, которые получат бонусы от твоей паники.

5. Регулярная дезинфекция мозгов информацией из различных источников, помогает с вирусами или бактериями и в других местах тоже.

6. Здоровая обеспокоенность может помочь, а паника только разрушает. Отличает их продолжительность, интенсивность и способность анализировать.

7. Лучше иметь в виду несколько вариантов развития ситуации, а когда паникуешь, ты на это не способен.

8. Стоит держать уровень кортизола (гормона страха и стресса) без серьезных колебаний. Эти качели губительны для здоровья и психики.

9. Когда тревога все же нарастает, следует дать ей исходные варианты на вкус. Но – лучше что-то продуктивное.

10. Никто и ничто не вечны, но стоит постараться, чтобы это непрочное было как можно качественнее. А паника в этом не подруга.