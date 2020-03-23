Коронавирус: ТОП-10 «анти-панических заповедей» во время кризисной ситуации от Марины Кухар

Эксклюзив 23 марта 2020 08:00 Александр Кива
Коронавирус: ТОП-10 «анти-панических заповедей» во время кризисной ситуации от Марины Кухар
Телеведущая Марина Кухар
пресс-служба

Распространение китайского коронавируса в мире – главная тема всех СМИ.

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Ежедневно в новостях мы слышим информацию о новых очагах возгорания инфекции, а самое неприятное – статистику о количестве людей, которых вирус, к сожалению, победил.

Телеведущая новостей «Сегодня» на канале «Украина» Марина Кухар советует, как не поддаваться беспокойству и не впадать в панику. За годы работы в новостях ведущая была свидетелем не одной волны паники. И в случае кризисных ситуаций наработала 10 «анти-панических заповедей».

1. Кризисы были, есть и  всегда будут.

2. Критическое мышление  еще никому не вредило, а паника  многим.

3. Прежде всего – прямо  или опосредованно – от паники  страдают сами паникеры и я  была тому свидетелем.

4. Всегда найдутся люди, которые получат бонусы от  твоей паники.

5. Регулярная дезинфекция  мозгов информацией из различных  источников, помогает с вирусами  или бактериями и в других  местах тоже.

6. Здоровая обеспокоенность может помочь, а паника только разрушает. Отличает их продолжительность, интенсивность и способность анализировать.

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7. Лучше иметь в виду  несколько вариантов развития  ситуации, а когда паникуешь, ты на это не способен.

8. Стоит держать уровень  кортизола (гормона страха и стресса) без серьезных колебаний. Эти  качели губительны для здоровья  и психики.

9. Когда тревога все же нарастает, следует дать ей исходные варианты на вкус. Но – лучше что-то продуктивное. 

10. Никто и ничто не  вечны, но стоит постараться, чтобы  это непрочное было как можно  качественнее. А паника в этом  не подруга.

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