Оля Полякова о замужестве дочери: Надеюсь, что это случится после 30
Певица Оля Полякова выступает против ранних браков.
Оля считает, что вышла замуж слишком рано, когда еще не знала всех премудростей жизни. Сейчас бы она не пошла на такой шаг.
Я замуж вышла рано. Сейчас я бы так не выходила замуж. Если честно, я бы вообще сейчас замуж не выходила! Я не понимаю, зачем это нужно,‒ шутит Полякова.
Своей 15-летней дочери Маше звездная мама рекомендует не повторять ее ошибок. С девочкой у нее сложились довольно доверительные отношения, она знает подробности ее личной жизни и даже учит правильно целоваться:
Да, у нее есть парень, и они уже «лупятся в десна». А что, я должна ей говорить не делай этого? Она все равно сделает… Но вообще у нас с Машей очень близкие отношения, и я бы хотела все про нее знать. И поэтому я так с ней общаюсь, что она прислушивается к моему мнению. Ни о каких близких отношениях у нее пока речи не идет, она еще маленькая, но парень уже есть.
Зачем выходить замуж в 20? У тебя столько еще может быть на пути любви, разных мужчин. Это круто! А не вот это вот ‒ давай детей делать! В прошлом веке мы умирали при родах, и зубы все вываливались в 40 лет. Лев Толстой описывал маму Наташи Ростовой как пожилую 35-летнюю женщину. Сегодня все по-другому! В 30-35 люди меняют все, потому что только в 35 человек понимает, чего он хочет, куда ему двигаться. А до этого еще детство,‒ убеждена звезда.
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