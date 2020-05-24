Оля Полякова о замужестве дочери: Надеюсь, что это случится после 30

24 мая 2020 19:00 Катерина Даниленко
Оля Полякова о замужестве дочери: Надеюсь, что это случится после 30
Певица Оля Полякова
социальная сеть Instagram

Певица Оля Полякова выступает против ранних браков.

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Артистка уверена, что женщина должна замуж выходить после 30, а мужчина где-то после 38 лет. Об этом знаменитость рассказала в одном из прямых эфиров в Instagram.

Оля считает, что вышла замуж слишком рано, когда еще не знала всех премудростей жизни. Сейчас бы она не пошла на такой шаг.

Я замуж вышла рано. Сейчас я бы так не выходила замуж. Если честно, я бы вообще сейчас замуж не выходила! Я не понимаю, зачем это нужно,
‒ шутит Полякова.

Своей 15-летней дочери Маше звездная мама рекомендует не повторять ее ошибок. С девочкой у нее сложились довольно доверительные отношения, она знает подробности ее личной жизни и даже учит правильно целоваться:

Да, у нее есть парень, и они уже «лупятся в десна». А что, я должна ей говорить не делай этого? Она все равно сделает… Но вообще у нас с Машей очень близкие отношения, и я бы хотела все про нее знать. И поэтому я так с ней общаюсь, что она прислушивается к моему мнению. Ни о каких близких отношениях у нее пока речи не идет, она еще маленькая, но парень уже есть.

Дочь Оли Поляковой Маша с другом / социальная сеть Instagram

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Свою дочь Полякова готова отдать замуж после 30, чтобы это уже был ее осознанный выбор. Артистка не понимает, зачем строить серьезные взрослые отношения, когда в 20 лет ты еще сам ребенок.

Зачем выходить замуж в 20? У тебя столько еще может быть на пути любви, разных мужчин. Это круто! А не вот это вот ‒ давай детей делать! В прошлом веке мы умирали при родах, и зубы все вываливались в 40 лет. Лев Толстой описывал маму Наташи Ростовой как пожилую 35-летнюю женщину. Сегодня все по-другому! В 30-35 люди меняют все, потому что только в 35 человек понимает, чего он хочет, куда ему двигаться. А до этого еще детство,
‒ убеждена звезда.

Напомним,

Оля Полякова с дочерью Машей / социальная сеть Instagram
 

 

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