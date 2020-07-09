За витриной: главные актеры сериала рассказали, чем интересны их роли
С понедельника по четверг в 20:15 в эфире телеканала СТБ выходит сериал За витриной.
Сериал «За витриной» - светлая история о девушке Гале. Она приехала в Киев из глубинки, и всеми силами старается устроить свою жизнь, чтобы еще и прокормить двух младших братьев. Галя получает работу уборщицы в самом модном торговом центре столицы, владелец которого богатый и одинокий красавец Андрей Ветров.
Главные актеры сериала рассказали, чем интересны их роли.
Елизавета Фалей
Моя Галя – девушка с добрым сердцем и очень непростой судьбой. У многих бывают ситуации, когда они неуверены в себе, когда опускаются руки. А я своим персонажем хочу показать, что можно пройти через все сложности и быть счастливой! Сериал «За витриной» интересен тем, что он непредсказуем. Я думаю, зритель будет смотреть с такими мыслями: «А, ну все понятно, чем это закончится». А потом поворот сюжета – и бац! «Да ладно, как такое возможно? Как, почему?!» За серию будет как минимум три кардинальных поворота.
Сергей Басок
Ксения Мишина
Я играю Викторию Тобилевич, девушку из богатой семьи. Мне кажется, моя героиня – добрая девочка, очень мило воспитана. Она привыкла, что у нее все есть. Из-за этого, наверное, она не готова к каким-то жизненным поворотам. В этом сериале охвачен такой период жизни героини, который заставляет ее взрослеть. Изначально по сюжету она является девушкой главного героя. Она фанатично в него влюблена, очень хочет замуж, буквально ослеплена этой любовью, и это заставляет совершать ее глупые неадекватные действия. Что касается моей героини, то с ней случатся такие жизненные повороты, которые заставляют ее глубоко переживать, плакать, совершать необдуманные действия.
Наталка Денисенко
Я играю роль Жанны, сестры Гали. Когда я прочитала сценарий, то поняла, что играю просто главное зло сериала! Она делает ужасные вещи. Но есть карма, которая ей возвращается.
Кстати, до беременности я занималась танцами на пилоне. И в некоторых сценах мне даже пришлось использовать свои умения. Благодаря режиссеру Миле Погребсикой, я танцевала в настоящем стрипклубе! До съемок я никогда не была в таких местах, просто немного занималась танцами на пилоне.
В сериале снимается и мой муж, Андрей Фединчик. Мы привыкли, что сериалы – это сказки для взрослых. Люди нуждаются в таких историях, когда добро побеждает зло. Но даже мой муж, который скептично относится к сценариям, был удивлен, ведь примерно после 6 серии начинается не просто мелодрама, а настоящий, очень интересный, детектив. Я с ним согласна, «За витриной» получился не просто сказочкой. Если в самом начале придет ощущение, что понятно, чем история закончится – то нет, совсем не понятно, какой будет конец!
Андрей Фединчик
Напомним,