За витриной: главные актеры сериала рассказали, чем интересны их роли

Эксклюзив 9 июля 2020 15:10 Юлия Крутиева
За витриной: главные актеры сериала рассказали, чем интересны их роли
Лиза Фалей, Ксения Мишина, Наталка Денисенко
пресс-служба канала СТБ

С понедельника по четверг в 20:15 в эфире телеканала СТБ выходит сериал За витриной.

Сериал «За витриной» - светлая история о девушке Гале. Она приехала в Киев из глубинки, и всеми силами старается устроить свою жизнь, чтобы еще и прокормить двух младших братьев. Галя получает работу уборщицы в самом модном торговом центре столицы, владелец которого богатый и одинокий красавец Андрей Ветров.

Главные актеры сериала рассказали, чем интересны их роли.

Елизавета Фалей

Моя Галя – девушка с добрым сердцем и очень непростой судьбой. У многих бывают ситуации, когда они неуверены в себе, когда опускаются руки. А я своим персонажем хочу показать, что можно пройти через все сложности и быть счастливой! Сериал «За витриной» интересен тем, что он непредсказуем. Я думаю, зритель будет смотреть с такими мыслями: «А, ну все понятно, чем это закончится». А потом поворот сюжета – и бац! «Да ладно, как такое возможно? Как, почему?!» За серию будет как минимум три кардинальных поворота.

Актриса Елизавета Фалей / пресс-служба канала СТБ

Сергей Басок

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У меня главная мужская роль: бизнесмен Андрей Ветров, владелец универмага «Vetrov Plaza». Моего героя очень любят женщины. Но все внимание женского коллектива он практически не замечает. Он потерял жену, с которой строил этот модный дом. Это была мечта его супруги, и он очень страдает от того, что потерял ее.  Это богатый человек, он может позволить себе что угодно. Но он очень одинок, и до сих пор винит себя за то, что его жена умерла. Как раз для того чтобы искупить перед ней сою вину, он всеми силами старается построить ее мечту: самого крупного модного дома во всей Европе. Поэтому ничего вокруг он просто не замечает.

Ксения Мишина

Я играю Викторию Тобилевич, девушку из богатой семьи. Мне кажется, моя героиня – добрая девочка, очень мило воспитана. Она привыкла, что у нее все есть. Из-за этого, наверное, она не готова к каким-то жизненным поворотам. В этом сериале охвачен такой период жизни героини, который заставляет ее взрослеть. Изначально по сюжету она является девушкой главного героя. Она фанатично в него влюблена, очень хочет замуж, буквально ослеплена этой любовью, и это заставляет совершать ее глупые неадекватные действия. Что касается моей героини, то с ней случатся такие жизненные повороты, которые заставляют ее глубоко переживать, плакать, совершать необдуманные действия. 

Актриса Ксения Мишина / пресс-служба канала СТБ

Наталка Денисенко

Я играю роль Жанны, сестры Гали. Когда я прочитала сценарий, то поняла, что играю просто главное зло сериала! Она делает ужасные вещи. Но есть карма, которая ей возвращается.

Кстати, до беременности я занималась танцами на пилоне. И в некоторых сценах мне даже пришлось использовать свои умения. Благодаря режиссеру Миле Погребсикой, я танцевала в настоящем стрипклубе! До съемок я никогда не была в таких местах, просто немного занималась танцами на пилоне.

В сериале снимается и мой муж, Андрей Фединчик. Мы привыкли, что сериалы – это сказки для взрослых. Люди нуждаются в таких историях, когда добро побеждает зло. Но даже мой муж, который скептично относится к сценариям, был удивлен, ведь примерно после 6 серии начинается не просто мелодрама, а настоящий, очень интересный, детектив. Я с ним согласна,  «За витриной» получился не просто сказочкой. Если в самом начале придет ощущение, что понятно, чем история закончится – то нет, совсем не понятно, какой будет конец!

Андрей Фединчик

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В «За витриной» я играю вместе со своей женой Наталкой Денисенко, но мы ни разу не пересекались на съемках. К сожалению, у нас не было ни одной общей сцены. Конечно, хотели бы в будущем сыграть вместе любовную пару. В этом сериале я играю друга главного героя Андрея Ветрова. Мой персонаж Володя – очень богатый человек. Но при этом не потерял человечность. Деньги и имущество все-таки оставляют свой след, но у Володи абсолютно нет надменности. Он такой парень, по которому даже не скажешь, что он миллионер. Это абсолютно свой, честный, порядочный и хороший человек.

Актер Андрей Фединчик / пресс-служба канала СТБ

Напомним, 

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