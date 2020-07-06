За витриной: ТОП-5 интересных фактов о сериале на СТБ

С понедельника по четверг в 20:15 в эфире телеканала СТБ идет мелодраматический сериал «За витриной».

Непредсказуемая 16-серийная история За витриной посвящена провинциалке Гале, которая приехала найти счастье в большом городе. Создатели сериала рассказали ТОП-5 фактов, о которых зрители могли не знать.

Актер Сергей Басок, что исполнил главную роль Андрея Ветрова, имеет внушительный рост, 190 см, и это иногда затрудняло съемочный процесс.

«На съемках мне всегда приходилось сидеть, даже когда хотел делать стоящую сцену. Мы даже шутили, что как только я заходил на новую сцену, сразу шел к стулу! Наша режиссер Мила Погребиская смеялась: «Прости, ты очень высокий!». Пространство маленькое, и получается, если я стою, то сзади один фон, а когда сижу – другой», - вспоминает Сергей Басок.

Актриса Елизавета Фалей родом из Беларуси. А во время съемок «За витриной» впервые попала в Киев.

«Когда приезжаешь в другой город, очень волнительно, как же тебя встретят. И я должна сказать, что команда «За витриной» встретила меня очень по-домашнему. Мне было настолько комфортно сниматься, потому что команда собралась очень солнечная. Они все заменяли мне дом», - говорит Елизавета.

Для этой роли Елизавете Фалей обрезали челку – впервые в ее жизни.

«По сюжету у моей героини есть челка, и во время проб мне решили прикрепить накладную. Но это было очень неудобно, я понимала, что у меня на лбу есть что-то лишнее, чужеродное. А для актера это плохо, он не может расслабиться, и это заметно в кадре. Поэтому было решено: режем. Ради своей профессии я готова на все: режьте волосы, перекрашивайте их в другой цвет. Признаюсь, поначалу было очень непривычно. Я переживала, видны ли мои глаза, ведь это самое главное у актера. Но совсем скоро освоилась в этом новом для себя образе», - рассказывает актриса.

Супружеская пара Андрей Фединчик и Наталка Денисенко вместе приезжали на съемочную площадку. А их сын Андрюша даже несколько раз ночевал на съемке!

Актер Андрей Фединчик, вспоминает, как это было: «Хотя мы оба играли в «За витриной», что самое интересное, мы ни разу не пересекались в кадре. Конечно, на площадку приезжали вместе. Наш ребенок на грудном вскармливании, и я часто привозил Андрея на площадку, чтобы Наталка его покормила. Бывало даже такое, что сын ночевал на площадке. Благо, команда нам предоставила очень комфортные условия, и Андрей, кажется, даже ничего не заметил».

Актриса Наталка Денисенко в «За витриной» танцевала на пилоне в настоящем стриптиз-клубе.

«До беременности я немного занималась танцами на пилоне. И благодаря режиссеру Миле Погребсикой, мне даже пришлось использовать своим умения. Некоторые сцены мы снимали в самом настоящем стрип-клубе, и я танцевала на сцене, куда входят танцовщицы. До съемок я никогда не была в таких местах, мои занятия проходили в обычных залах. Но этот опыт был очень интересный», - говорит Наталка Денисенко.