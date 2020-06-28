За витриной: смотреть 15 серию онлайн
9 июля на СТБ зрители увидели 15 серию сериала За витриной
Мелодрама За витриной серия 15 начнется с ответного удара властной хранительницы местных устоев Ольги Тобилевич. Рассказав в подробностях, что может случиться с братьями Галины Пасечник, если девушка решится обнародовать собранный компромат, Ольга Сергеевна оставляет за собой последнее слово. Она обещает даровать свободу Андрею Ветрову, но взамен жаждет 100% гарантии молчания юной шантажистки. И пока две женщины с трудом пытаются договориться, мужчины решают сделать все по-своему. Валерий Савенко и полковник Тонабаш, даже не догадываясь о договоренностях своей покровительницы Ольги Тобилевич и провинциалки Галины Пасечник, задаются целью самостоятельно убрать Андрея Ветрова, чтобы навсегда обезопасить общий бизнес от каких-либо попыток бывшего владельца вернуть Vetrov Plaza. А вот у Романа Ильича Негоды совсем иное видение ситуации. Бывший начальник безопасности Vetrov Plaza решает, что этот магазин больше никому не достанется...
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