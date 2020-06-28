За витриной: смотреть 15 серию онлайн

28 июня 2020 19:25 Александр Кива
За витриной: смотреть 15 серию онлайн
За витриной: смотреть 15 серию онлайн

9 июля на СТБ зрители увидели 15 серию сериала За витриной

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Смотрите в 15 серии сериала За витриной

Мелодрама За витриной серия 15 начнется с ответного удара властной хранительницы местных устоев Ольги Тобилевич. Рассказав в подробностях, что может случиться с братьями Галины Пасечник, если девушка решится обнародовать собранный компромат, Ольга Сергеевна оставляет за собой последнее слово. Она обещает даровать свободу Андрею Ветрову, но взамен жаждет 100% гарантии молчания юной шантажистки. И пока две женщины с трудом пытаются договориться, мужчины решают сделать все по-своему. Валерий Савенко и полковник Тонабаш, даже не догадываясь о договоренностях своей покровительницы Ольги Тобилевич и провинциалки Галины Пасечник, задаются целью самостоятельно убрать Андрея Ветрова, чтобы навсегда обезопасить общий бизнес от каких-либо попыток бывшего владельца вернуть Vetrov Plaza. А вот у Романа Ильича Негоды совсем иное видение ситуации. Бывший начальник безопасности Vetrov Plaza решает, что этот магазин больше никому не достанется...

15 серию сериала За витриной смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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