Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов сделал предложение своей возлюбленной: вот так поворот
Сын звездной четы Виктории и Дэвида Бекхэмов 21-летний Бруклин, похоже, наконец-то обрел свое счастье.
Близкие друзья фотографа признались, что парень безумно влюблен в Пельтц, поэтому решился на такой серьезный шаг. Известные родители дали сыну свое благословение.
Две недели назад я попросил свою половинку выйти за меня замуж, и она сказала «да». Я самый счастливый человек в мире. Я обещаю быть лучшим мужем и лучшим папой однажды,‒ официально подтвердил новость Бекхэм-младший.
Не могла не похвастаться такой новостью и Никола. В своей соцсети она оставила трогательные слова в адрес своего жениха:
Ты делаешь меня самой счастливой девушкой в мире. Я так рада тому, что проведу всю свою жизнь рядом с тобой. Твоя любовь ‒ самый ценный подарок. Люблю тебя очень-очень-очень сильно, малыш, и спасибо Харпер за эту фотографию.
Напомним,
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