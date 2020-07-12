Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов сделал предложение своей возлюбленной: вот так поворот

12 июля 2020 14:00 Катерина Даниленко
Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов сделал предложение своей возлюбленной: вот так поворот
Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин с возлюбленной Николой Пельтц
социальная сеть Instagram

Сын звездной четы Виктории и Дэвида Бекхэмов 21-летний Бруклин, похоже, наконец-то обрел свое счастье.

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После неудачных отношений с Ханой Кросс молодой человек начал встречаться с дочерью миллиардера, 25-летней актрисой Николой Пельтц. Отношения пары завязались еще осенью прошлого года, а сейчас влюбленные решили узаконить свои отношения.

Близкие друзья фотографа признались, что парень безумно влюблен в Пельтц, поэтому решился на такой серьезный шаг. Известные родители дали сыну свое благословение.

Две недели назад я попросил свою половинку выйти за меня замуж, и она сказала «да». Я самый счастливый человек в мире. Я обещаю быть лучшим мужем и лучшим папой однажды,
‒ официально подтвердил новость Бекхэм-младший.

Бруклин Бекхэм и его девушка Никола Пельтц / социальная сеть Instagram

Не могла не похвастаться такой новостью и Никола. В своей соцсети она оставила трогательные слова в адрес своего жениха:

Ты делаешь меня самой счастливой девушкой в мире. Я так рада тому, что проведу всю свою жизнь рядом с тобой. Твоя любовь ‒ самый ценный подарок. Люблю тебя очень-очень-очень сильно, малыш, и спасибо Харпер за эту фотографию.

Бруклин Бекхэм и его девушка Никола Пельтц / социальная сеть Instagram

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К слову, до Николы Бруклин встречался с моделью Ханой Кросс, их отношения нельзя было назвать спокойными. Пара часто ругалась, причем ссоры нередко случались на публике.

Напомним,

Бруклин Бекхэм с экс-возлюбленной Ханой Кросс / социальная сеть Instagram
 

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