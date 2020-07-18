Во Франции загорелся один из крупнейших готических соборов - видео

В городе Нант на западе Франции начался пожар в Кафедральном соборе святых Петра и Павла.

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В 10.00 по местному времени пожарные рассказали, что основной ущерб был нанесен большому органу, стоявшему внутри помещения. По информации СМИ, огонь удалось сдержать, однако пожар до сих пор не потушен.

Собор Святых Петра и Павла, строившийся с XV века и завершенный в конце XIX, один из важнейших готических памятников Бретани и всей Франции. Это не первый пожар в соборе в Новейшее время. В 1972 году кровля собора полностью сгорела и была восстановлена три года спустя.

Полиция возбудила дело, пишет Коммерсант. На данный момент, по состоянию на 13:00, предполагается, что речь идет о поджоге. Неизвестные злоумышленники подожгли собор в нескольких точках.

«Мы приложим все усилия, чтобы определить причины пожара»,— пообещала мэр Нанта Жоанна Роллан. Она считает, что огонь будет побежден, ущерб будет значительным, но не катастрофическим и история с разрушительным пожаром 1972-го года не повторится в полном объеме. В Нант сегодня приедут премьер-министр Жан Кастекс, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и министр культуры Розлин Башло.

По мнению экспертов, стоимость восстановления поврежденной части собора может составить примерно €1 млрд. Кроме того, некоторые специалисты считают, что реконструкция займет ощутимо больше пяти лет, которые были заявлены Макроном.

Напомним,