Во Франции загорелся один из крупнейших готических соборов - видео

18 июля 2020 13:31 Александр Кива
Во Франции загорелся один из крупнейших готических соборов - видео
Собор святых Петра и Павла в Нанте горит - видео
социальная сеть Instagram

В городе Нант на западе Франции начался пожар в Кафедральном соборе святых Петра и Павла.

Читайте такжеЛеонардо Ди Каприо передал заповеднику 2 млн долларов на поддержку горных горилл
В субботу, 18 июля, рано утром произошло возгорание в кафедральном соборе города Нанта, являющийся одним из крупнейших в стране. В тушении пожара принимают участие 100 пожарных и 6 единиц техники, об этом сообщает телеканал BFMTV.

В 10.00 по местному времени пожарные рассказали, что основной ущерб был нанесен большому органу, стоявшему внутри помещения. По информации СМИ, огонь удалось сдержать, однако пожар до сих пор не потушен.

Собор Святых Петра и Павла, строившийся с XV века и завершенный в конце XIX, один из важнейших готических памятников Бретани и всей Франции. Это не первый пожар в соборе в Новейшее время. В 1972 году кровля собора полностью сгорела и была восстановлена три года спустя.

Читайте такжеНе стали спасать: Алла Костромичева впервые рассказала о смерти отца
Полиция возбудила дело, пишет Коммерсант. На данный момент, по состоянию на 13:00, предполагается, что речь идет о поджоге. Неизвестные злоумышленники подожгли собор в нескольких точках.

«Мы приложим все усилия, чтобы определить причины пожара»,— пообещала мэр Нанта Жоанна Роллан. Она считает, что огонь будет побежден, ущерб будет значительным, но не катастрофическим и история с разрушительным пожаром 1972-го года не повторится в полном объеме. В Нант сегодня приедут премьер-министр Жан Кастекс, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и министр культуры Розлин Башло.

Читайте такжеВ Киеве горит кинотеатр Жовтень (ФОТО,ВИДЕО)
По мнению экспертов, стоимость восстановления поврежденной части собора может составить примерно €1 млрд. Кроме того, некоторые специалисты считают, что реконструкция займет ощутимо больше пяти лет, которые были заявлены Макроном.

Напомним,

Облако тегов

видео франция Собор святых Петра и Павла в Нанте Нант Собор святых Петра и Павла горит

Материалы по теме

Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)
Телешоу

Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)
SERYOGA впервые раскрыл подробности личной жизни
Новости

SERYOGA впервые раскрыл подробности личной жизни
Во Франции коронавирус вызвал у пожилого мужчины 4-часовую эрекцию
Lifestyle

Во Франции коронавирус вызвал у пожилого мужчины 4-часовую эрекцию
Оторвались по полной: звезды Женского Квартала "подрались" в рамках флешмоба
Новости

Оторвались по полной: звезды Женского Квартала "подрались" в рамках флешмоба

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
Магнитные бури сегодня в Украине: названа дата мощного всплеска

Магнитные бури сегодня в Украине: названа дата мощного всплеска

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK